کشف 30 کیلوگرم مواد افیونی در پژو/ برگزاری مراسم گرامیداشت استاد" شیدا"

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی نیشابور گفت: خودرو پژو حامل 30 کیلوگرم مواد افیونی قبل از رسیدن به مقصد در این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ محمدحسن امیری ااظهار کرد: ماموران پلیس در پی خبری مبنی بر جا به جایی مواد مخدر در یکی از مناطق شهرستان نیشابور با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با پشتیبانی اطلاعاتی و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی متوجه شدند، خودرو پژو وارد حوزه استحفاظی شهرستان شده که بلافاصله طرح مهار و کنترل تمامی محورهای ورودی و خروجی شهرستان با افزایش گشت‌های نامحسوس احیا شد.

فرمانده انتظامی نیشابور ادامه داد: سرانجام یکی از تیم‌های عملیاتی حین کنترل خودروهای عبوری خودرو پژو حامل مواد را با چهار نفر سرنشین شناسایی و با علائم هشداردهنده متوقف کردند.

امیری عنوان کرد: ماموران با متوقف کردن خودرو مقدار 30 کیلو و 620 گرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش که به صورت ماهرانه‌ای در داخل بدنه خودرو جاساز شده بود را کشف و سرنشینان خودرو سه نفر زن و یک نفر مرد که اعضای یک خانواده بودند را دستگیر کردند.

وی گفت: همچنین مقدار چهار کیلو و 375 گرم تریاک از مخفیگاه خرده‌فروش مواد افیونی در شهرستان کشف شد

برق جان دختر هشت ساله را گرفت

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: دختر بچه‌ای هشت ساله با تماس با کابل برق رها شده در یک ساختمان ناتمام در این شهرستان دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

سرهنگ محمدحسن امیری اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری 11 طالقانی در پی کسب خبری مبنی بر وقوع حادثه برق‌گرفتگی در یکی از محلات شهر نیشابور سریعا به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: ماموران پس از حضور در محل حادثه در بررسی‌های اولیه دریافتند، دختر بچه‌ هشت ساله در داخل ساختمان نیمه‌کاره در حال بازی بوده که با توجه به رها شدن کابل برق داخل حیاط دچار برق‌گرفتگی شده که با وجود تلاش نیروهای امدادی دختر بچه قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

گفتنی است، در این رابطه جسد با هماهنگی مقام قضایی به سردخانه منتقل و تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد "شیدا"

مسئول انجمن شعر جوان نیشابور گفت: زنده‌یاد محمد بیریای گیلانی "شیدا" شاعر و صائب‌شناس معاصر، نقش بزرگی در شعر نیشابور داشته است.

عباس کرخی در حاشیه مراسم بزرگداشت یاد و خاطره زنده‌یاد بیریای گیلانی در اتاق جلسات مجتمع حوزه هنری نیشابور، افزود: استاد شیدا، اصالتا گیلانی بود و در سال‌های آخر عمرش یعنی از 66 تا 73 سال در نیشابور زندگی کرد.

وی بیان داشت: زمینه کاری شیدا مکتب صائب بود، یعنی یک صائب‌شناس زبردست که اکثر صائب‌شناسان کشور، وی را به استادی قبول داشتند.

کرخی خاطرنشان کرد: شیدا ظرافت‌های شعری را خوب می‌شناخت و نسل جوان اگر کاری در شعر کرده است، بی‌شک مدیون این مرد بزرگ است.

همچنین در مراسم بزرگداشت شیدا، صدیقه فاضل رضوی متخلص به «سحر» همسر محمد بیریای گیلانی" شیدا " به شعرخوانی و بیان نکات و خاطراتی از این شاعر فقید پرداخت.

فاضل رضوی گفت: شیدا آرام، بی‌ادعا و پرمحتوا بود، خیلی می‌دانست و کم می‌گفت و بنیان‌گذار مکتب صائب و صائب‌شناس بود.

وی افزود: شیدا برای کتاب «نیمروز عاشورا» که اکنون کتاب مرجع قم در مقاتل شیعه و سنی است، چهار سال تحقیق کرد و در آن کتاب شرح و احوال 72 تن را گفته است.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، تعدادی از پیشکسوتان شعر نیشابور و جوانان این عرصه به شعرسرایی پرداختند.

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