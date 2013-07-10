به گزارش خبرگزاری مهر در راستای عمل به منویات مقام معطم رهبری، قرارگاه بعثت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمطراز کرده است.
کلیه دانشجویان دانشگاههای روزانه و شبانه و پردیسهای دانشگاهی که بتوانند با ابتکار و خلاقیت خود، توان دفاعی نیروهای مسلح را در نبردهای ناهمطراز به هر میزانی ارتقا بخشند از 1 تا 12 ماه کسر خدمت سربازی بر اساس قوانین بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح اعطا میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانند به آدرس الکترونیکی www.defae-nahamtaraz.com مراجعه کنند.
جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمطراز در سطح دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر در راستای عمل به منویات مقام معطم رهبری، قرارگاه بعثت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمطراز کرده است.
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