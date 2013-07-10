فرماندار سمنان نسبت به شیب تند كاهش جمعيت در كشور هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در همايش بزرگداشت روز جهاني جمعيت که در محل فرمانداری سمنان برگزار شد با اشاره به كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور، تغييرات فردي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه را اصلي‌ترين عوامل كاهش نرخ رشد جمعيت عنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه سياست كنترل جمعيت در سال هاي گذشته تا دوره‌اي پاسخگو بود و پس از آن بايد متوقف مي‌شد، اظهار داشت: برنامه و سندهاي بالادستي كشور مانند افق چشم انداز و سند توسعه بدون توجه به جمعيت محقق نمي‌شود.

در مورد جمعيت كشور غفلت شده است

فرماندار شهرستان سمنان، جمعيت هر كشور را نشان دهنده پيشرفت و نوع توسعه آن دانست و تصريح كرد: در مورد جمعيت در كشور غفلت شده و نياز به برنامه جامعي در اين زمينه داريم تا در آينده به سالخوردگي دچار نشویم.

سعدالدین خاطرنشان كرد: رواج فردگرايي، تجرد گزيني، افزايش نرخ طلاق، افزايش سن ازدواج، اشتغال زنان، افزايش تحصيلات، گسترش خانواده‌هاي كوچك، افزايش شهرنشيني، مصرف‌گرايي و فرزندسالاري در كاهش تمايل افراد به فرزندآوري نقش مهمي داشته‌اند.

وی توجه به ديدگاه دين اسلام در مورد نقش و جايگاه افراد در خانواده را در اصلاح تمايل افراد به فرزندآوري موثر دانست و گفت: عقب ماندگي در نرخ باروري بايد جبران شود که برای آن نیاز به فرهنگسازي داريم.

سعدالدین افزود: اجراي سياست هايي مانند اعمال برخي محدوديت ها براي فرزندان چهارم و بعد از آن در خانواده‌ها، كنترل جمعيت به ويژه در دهه هشتاد و ... در كشور در كاهش تمايل خانواده‌ها به فرزندآوري نقش داشته است.

ايران كمترين ميزان باروري را در منطقه دارد

مدير كل ثبت احوال استان سمنان نیز در اين همايش، صنعتي شدن، شهرنشيني و توسعه اقتصادي را اصلي‌ترين دلايل كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر ايران كمترين ميزان باروري را در منطقه دارد.

عباس طالب بيدختي با اشاره به بالاتر بودن جمعيت شهري، پائين‌تر بودن متوسط تعداد زنان و كمتر بودن نرخ ولادت در استان سمنان نسبت به ميانگين كل كشور، گفت: كمتر بودن نرخ ازدواج، بالاتر بودن ميانگين سن ازدواج مردان و زنان و همچنين بيشتر بودن جمعيت شهرنشين در استان سمنان نسبت به كل كشور، هشدارهايي در مورد نرخ جمعيت براي اين استان است.

وي با اشاره برخي پيش‌بيني‌هاي جمعيتي كشور بر اساس آمارهاي فعلي، اظهار داشت: مقطع سني جوانان ايران در آينده به نصف ميزان فعلي كاهش مي‌يابد.

طالب بیدختی غالب شدن جمعيت سالخورده كشور و سالخوردگي جمعيت را پيامد منفي ادامه روند فعلي با كاهش نرخ رشد جمعيت در جامعه عنوان كرد.

برهم خوردن ساختار فرهنگ جمعيتي در شهرهاي شيعه و سني‌نشين

مديركل ثبت احوال استان سمنان برهم خوردن ساختار فرهنگ جمعيتي در شهرهاي شيعه و سني‌نشين را از پيامدهاي منفي كاهش نرخ رشد جمعيت بين شيعيان دانست و ادامه داد: در چهار ماهه امسال، ميزان رشد باروري مسلمانان سني‌ در كشور با ميزان رشد باروري شيعيان در طول كل سال برابري مي‌كند.

بررسي تاثير ميزان ازدواج و طلاق، تاثير برنامه‌هاي ضدفرهنگي دشمن، تاثير مسائل اقتصادي و اجتماعي، چرايي تغيير فرهنگ‌ درون خانواده، نقش تحول نقش‌آفريني افراد در خانواده و جامعه، نقش افزايش تحصيلات، اشتغال زنان و ... از مباحث اين همايش بود.

همايش بزرگداشت روز جهاني جمعيت با هدف بررسي عوامل كاهش نرخ رشد جمعيت و تاثير منفي آن در آينده كشور، برگزار شد. همايش بزرگداشت روز جهاني جمعيت با محوريت سلامت باروري جوانان، با حضور امام جمعه موقت، فرماندار و تعدادي از مسوولين ادارات شهرستان سمنان برگزار شد