سیدضیاءهاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان که امشب میزبان مجمع عمومی "خانه اصناف سینمای ایران" است به خبرنگار مهر گفت: ما از صنوف عضو خانه سینما درخواست کرده بودیم تا 48 ساعت برای قانونی شدن، اقدام کنند اما هیچ‌کدام این کار را انجام ندادند. ما در هشت بند با یکدیگر تفاهم کرده بودیم که آنها به هیچ کدام عمل نکردند به همین دلیل توافقات قبلی ما منتفی است.

وی درباره نامه شمقدری که در بند هشتم آن ذکر شده برگزاری مجمع عمومی صنوف قانونی در تاریخ 19 تیر کن لم یکن است، افزود: وقتی آنها به یکی از بندها توجه نکردند طی مذاکره ای که با سازمان سینمایی داشتیم، اجازه برگزاری این مجمع را گرفتیم. این در مصاحبه‌ها نیز ذکر شده است.

هاشمی درباره استفاده از نام خانه سینما عنوان کرد: ما با وکیل صحبت کردیم و می توانیم این کار را انجام دهیم. اگر هم این امکان فراهم نشد از نام دیگر مانند خانه اصناف سینمای ایران استفاده می کنیم. مطمئن باشید ما ساختمان خانه سینما را هم از آنها می گیریم چرا که متخلف هستند. ما تا کنون هر نوع همکاری با آنها انجام دادیم اما آنها به هیچ کدام از تعهداتشان عمل نکردند.

وی درباره دستور رئیس جمهور درباره کنار گذاشتن اختلافات و لزوم بازگشایی خانه سینما گفت: ما برای برگزاری مجمع عمومی با ارشاد و سازمان سینمایی هماهنگ هستیم و طی نامه ای برای برپایی خانه سینما شماره 2 نیز به رئیس جمهور اطلاع‌رسانی کردیم.

اتحادیه تهیه‌کنندگان قصد دارد امروز ساعت 17 مجمع عمومی برای ایجاد نهادی جدید با نام "خانه اصناف سینمای ایران" برگزار کند.