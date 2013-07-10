11 میلیارد ریال اعتبار برای مجتمع فرهنگی دیجیتال گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بناست يك مجتمع ديجيتال در مجتمع فرهنگي و هنري بهارستان ايجاد شود تا فرماندهي اين مراكز را به عهده بگيرد.

منتظري خاطر شنان كرد: احداث اين مراكز به 300 ميليون تومان اعتبار اوليه و 800 ميليون تومان براي تجهيز نرم افزاري اعتبار نياز دارد و ما بقي هزينه ها از سوي بخش خصوصي فراهم مي شود.

وي متذكر شد: از شش خانه فرهنگ ديجيتالي كه افتتاح شد، چهار خانه در مساجد و با هدف غني سازي اوقات فراغت ايجاد شده است.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان اذعان داشت: از مهمترين اهداف فراهم شدن چنين مجموعه اي، فراهم كردن زمينه براي رشد و شكوفايي استعداد هاي جوانان است و بايد فرزند زمان خود و سفير شايسته اي براي پيام جمهوري اسلامي ايران باشيم كه شكل گيري اين مكان گاهي اساسي در اين راه است.

وي اضافه كرد:هدف دوم توليد آثار است، با شكل گيري اين مجموعه ها جوانان اين كشور نرم افزارهايي توليد مي كنند كه با نرم افزار هاي جهان از لحاظ كمي و كيفي برابري مي كند،اميدواريم در اين حوزه آثاري فاخر توليد شود.

منتظري اضافه كرد: استفاده از اينترنت پاك، استفاده از آخرين نرم افزارهاي ايراني اسلامي توليد شده در كشور،برگزاري كارگاه هاي اموزشي و پژوهشي و سبك زندگي از مهمترين برنامه هاي اين خانه هاي فرهنگ ديجيتال است.