سیستان و بلوچستان محروم نیست بلکه مظلوم است

به گزارش خبرنگار مهر: حاتم نارویی پیش از ظهر امروز در همایش روز صنعت و معدن در جمع مدیران و فعالان اقتصادی گفت:استانی با وجود چنین ذخایری عظیم نباید در کشور به عنوان نماد قاچاق سوخت مطرح شود.

وی با بیان اینکه ذخایر این استان به عنوان گنجی نهفته و ناشناخته در کشور باقی مانده است افزود: همجواری با کشور‌های پاکستان و افغانستان و دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، تسهیلات و امکانات زیربنایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهارو معادن فلزی و کانی‌های غیر فلزی از جمله ظرفیت‌های قابل گسترش در بخش صنعت و معدن استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جایگاه این استان در اوج آسمان است افزود: متاسفانه همدل نبودن مردم و مسئولان در برخی از دوره ها موجب شده تا استعداد ها و پتانسیل های استان شکوفا نشود و سیستان و بلوچستان مظلوم باقی بماند.

وی ادامه داد: برای دستیابی و به نمایش گذاشتن حماسه اقتصادی باید همدلی و اتحاد را سرمشق قرار داد و دولت جدید سهم بیشتری را برای به ثمر رساندن ذخایر این استان در نظر بگیرد.

1247 واحد تولیدی دربخش صنعت وجود دارد

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت: تعداد یک هزار و 247 واحد تولیدی در بخش صنعت استان وجود دارد که ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از 23 هزار نیروی کار را به همراه دارد.

جواد میر از اشتغال به عنوان مهمترین و اساسی ترین مشکلات جوانان در استان یاد کرد و افزود: بخش صنعت و معدن پتانسیل و ظرفیت بسیار بالا و مناسبی برای ایجاد اشتغال دارد و لذا باید با حمایت و سرمایه گذاری در این بخش از این ظرفیت نهفته استفاده کرد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبر ی به عنوان سال حماسه اقتصادی افزود: همانطور که مردم با حضور پور شور در پای صندوق های رای حماسه سیاسی را به نمایش گذاشتند در زمینه اقتصادی هم می توانند با ایجاد همدلی و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان نسبت به حل بسیاری از مشکلات موجود تاثیر گذار باشند.

وی اذعان داشت: با حمایت و سرمایه گذار ی دربخش صنعت و معدن علاوه بر ایجاد درآمدزایی در استان بسیار ی از مشکلات مانند بیکاری فقر و امنیت به طور ناخواسته حل خواهد شد.

میر متذکر شد: سیستان و بلوچستان به واسطه دارا بودن مرزهای آبی و خشکی و همچنین همجواری با دو کشور همسایه پاکستان و افغانستان از موقعیت ویژه ای در بخش بازار های خارجی روبرو است که به طور شایسته از آن استفاده نشده است.

وی گفت: باید با حمایت و افزایش توان واحد های تولیدی در استان متناسب با نیاز های کشورهای همسایه بر ایجاد تولید ثروت در استان همت گمارد.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم همچنین از تولید کنندگان و فعالان برتر استان از جمله واحد های شرکت سحر صنعت شرق،تعاونی 84 ایران کولا، معدن ترشاب، تعاونی کرومیت زاهدان،کارخانه آرد وحدت سراوان، تعاونی آریا شیمی و شرکت های هامون ثمر و هامون سازه تقدیر و تجلیل شد.