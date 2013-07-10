فریضه امر به معروف در ماه رمضان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي بعدازظهر چهارشنبه در نشست با دهیاران شهرستان افزود: ماه رمضان بهترين فرصت براي کسب تقواست و همه بايد از اين فرصت براي کسب تقواي بيشتر استفاده کنند.

وي از دهياران خواست تا در ماه رمضان با روحانيون و مبلغان دين ، تعامل و همکاري لازم را داشته باشند .

معاون فرماندار شهرستان بندرگز نیز گفت: توسعه و پيشرفت روستاها از اساس مديريت ها در کشور محسوب مي شود که اين تلاش ها موجب شده تا فاصله طبقاتي شهر و روستاها کاهش داشته باشد.

محمد احمدي افزود: در چند سال گذشته توسعه روستاها از اولويت هاي مهم دولت بوده است و اگر بستر مناسب و امکانات لازم براي ساکنان روستاها فراهم شود تراکم جمعيت روستاها حفظ مي شود.

احمدي اضافه کرد : امروزه نقش دهياران در نظام برنامه ريزي کشور و عمران روستاها امري پذيرفته شده و محرز است.

معاون فرماندار بندرگز ابراز اميدواري کرد: دهياران ضمن درک اهميت جايگاه خود ، تعامل با شوراهاي اسلامي و بهره گيري از ظرفيت هاي گردشگري و کشاورزي زمينه عمران بيش از پيش روستاها را فراهم آورند.

در اين همايش از دهياران روستاهاي شهرستان بندرگز تجليل و قدر داني شد.