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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۸

رهبرمعظم انقلاب:

وضعیت از 20 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت کرده است

وضعیت از 20 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت کرده است

مقام معظم رهبری در دیدار فرمانده نیروی هوافضای سپاه با ایشان تاکید کردند: وضعیت از 20 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت کرده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، فرمانده معظم کل قوا در شرفیابی سردار سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده و گزارش وی از وضعیت نیروی هوافضای سپاه تاکید کردند: [وضعیت] از 20 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت کرده است.

 سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شرفیابی اخیر به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله العالی) گزارشی از وضعیت و آمادگی‌های این نیرو برای دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات فراروی کشور، به معظم له ارائه کرد.

بنا به این گزارش حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، خطاب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کردند: کار کنید، با جوان‌هایی که اهل ابتکارند، اهل کارند؛ کشور دارد جلو می‌رود "به اقرار همه" این را باید مضاعف کرد، نه اینکه نباید بگذارید از دُور بیفتد بلکه باید مضاعف‌اش کنید. ان شاء الله پیش می‌رود، از 20 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده است.

کد مطلب 2094571

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