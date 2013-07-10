ضرورت ساماندهی تاسیسات اقامتی مسافران در شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیدمهدی حسینی دردیدار با سردار کاظم مجتبایی، فرماندهی انتظامی قم، اظهار داشت: فرماندهی انتظامی قم بازوی اجرایی قوی استان در ارتقاء سطح رضایتمندی زائران و گردشگران ورودی به قم است.

وی تصریح کرد: امنیت گردشگران ورودی به قم نتیجه خدمات مناسب نیروی انتظامی است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قم در ادامه یاداور شد: خدمات فرماندهی انتظامی قم در راستای امنیت و رفاه حال زائران حرم حضرت معصومه (س) بویژه در ایام نوروز، ایام بزرگداشت 14و 15 خرداد، نیمه شعبان و فصل تابستان جای تقدیر دارد.

تاکید بر برخورد قاطعانه فرماندهی انتظامی قم با واحدهای متخلف غیر مجاز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ساماندهی تاسیسات اقامتی مسافران درشهر قم گفت: برخورد قاطعانه فرماندهی انتظامی قم با واحدهای متخلف غیر مجاز پاسداری از حقوق و تکریم میهمانان کریمه اهل بیت (س) است.

حسینی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر این روند با گزارش های مردمی، همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی همچنین یادآور شد: همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی قم با فرماندهی انتظامی قم درخصوص حفظ و حراست از اماکن تاریخی، محوطه های باستانی و کشف و ضبط اشیاء تاریخی قاچاق نمونه عملی تعامل خوب و مناسب دو دستگاه است.

کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر قم یک معضل است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در ادامه کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر را از معضلات موجود بویژه برای مسافران و زائران ورودی به استان برشمرد و گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی بتوانیم برای رفع این معضل اقدام کنیم.

تاسیسات اقامتی مسافران در قم شناسنامه دار می شوند

فرماندهی انتظامی قم نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت شناسنامه دار شدن تمام تاسیسات اقامتی استان گفت: با توجه به ورود خیل عظیم مسافران و رسیدگی موثر احقاق حقوق ایشان در مواقع لزوم، تعیین تکلیف تمام واحدهای اقامتی از اولویت های نیروی انتظامی است.

سردار کاظم مجتبایی در ادامه با اشاره به تلاش مسئولان استان برای ارتقاء سطح رفاه زائران و گردشگران، کمبود راه های ارتباطی درون شهری، کمبود پارکینگ و فروش تراکم آن از سوی شهرداری و ترافیک روزافزون را از جمله معضلات موجود در سطح قم برشمرد و گفت: نیروی انتظامی ضمن تعامل با همه دستگاه های اجرایی و پیشنهاد راهکارها و راه حل های عملی و بینابینی، تمام تلاش خود را در راستای رفع یا کاهش این معضلات بکار گرفته است.

فرماندهی انتظامی قم با ابراز تاسف از این که نیروی انتظامی گاهی اوقات در برابر کارهای انجام شده قرار می گیرد گفت: این نیرو با ایجاد کمیته های فنی پیش کارشناسی، طرح ها و پروژه های شهری را بررسی می کند تا در زمان بهره برداری از نظر مشکلات شهری، اماکن و ترافیک کمترین مشکل را داشته باشند.