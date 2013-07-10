خانه سینمای یک و دو نداریم/ اجازه تفرقه ندهیم

پوران درخشنده از سینماگران صاحب‌نام درباره برگزاری مجمع عمومی به نام خانه سینما 2 به خبرنگار مهر گفت: اعضای سینمای ایران به وابسته بسته شدن خانه سینما در این مدت ضرر و زیان زیادی دیدند و حالا نباید بیشتر از این اجازه دهیم بین ما تفرقه بیندازند. ما باید همه با هم باشیم.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای از این تفرقه‌ها بهره می‌برند و ما نباید این اجازه را به آنها بدهیم، افزود: تمام صنوف قانونی و همه آنهایی که هنوز قانونی نشدند باید زیر یک سقف فعالیت کنند و خانه سینما شماره یک و دو نداریم. همه باید برای باز شدن خانه سینما تلاش کنیم.

درخشنده در پایان تاکید کرد: باید این شکافی که بین اهالی سینما به وجود آمده است از بین برود تا عده ای از آن سوءاستفاده نکنند.