به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان، در هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و سوال عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول از وزر جهاد کشاورزی به همره انتخاب سه نفر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان دستور کار مجلس در هفته اتی است.

همچنین در جلسه هفته آینده مجلس رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی از بین اعضاء ثابت کمیسیون با پیشنها هیات رئیسه انتخاب خواهد شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز،گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در دستور کار مجلس در هفته پیش رو است.

همچنین مجلس در این هفته گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌و فناوری درمورد طرح سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس،گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌ اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرک را بررسی می کند.

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات،گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح، نیز در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.



