کلاسهای فراغت در 33 پایگاه فرهنگی گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از خانه ای فرهنگ غرب استان افزود: کلاسهای طرح اوقات فراغت در گرگان در رشته های بازیگری و کارگردانی، تئاتر و ادبیات نمایشی،طراحی و نقاشی، خوشنویسی، عکاسی و فیلمبرداری- موسیقی- سفالگری و ... برگزار می شود.

وی افزود: تابستان امسال، در جامعه القرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام گرگان کلاس های قرآنی برپا می شود.

به گفته وی علاقمندان جهت شرکت در کلاس ها و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تالار فخرالدین اسعد گرگانی مراجعه و یا با شماره تلفن 2251322 تماس حاصل نمایند.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز از افتتاح متمرکز شش خانه فرهنگ دیجیتال در استان خبر داد.

محمدرضا منتظریون با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، با بیان اینکه این خانه های دیجیتال دارای بخش هایی از جمله نرم افزار، گیم نت، اینترنت پاک هستند، افزود: فضای این خانه های دیجیتال از سوی هیئت امنای مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد، برای فعالیت های دینی و فرهنگ اهدا شده است.

منتظریون اظهار داشت: خانه فرهنگ دیجیتال کانون شهید کافی شهرک کیان شهر گرگان- خانه فرهنگ دیجیتال مسجد حضرت ابوالفضل (ع)- خانه فرهنگ دیجیتال مهدیه شهرستان مینودشت- خانه فرهنگ دیجیتال روستای سرکلاته شهرستان کردکوی و خانه فرهنگ دیجیتال مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای هاشم آباد و خانه فرهنگ دیجیتال گلشن مسجد جامع گلشن گرگان، افتتاح شدند.