پایان ماه ها انتظار مردم گرمسار/ بالاخره فرماندار جدید معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان، بیان داشت: مراسم معارفه بایستی ماه ها پیش انجام می شد که متأسفانه تا امروز به دلیل برخی بداخلاقی ها به تاخیر افتاد.

غلامرضا کاتب افزود: هر چند استانداری و وزارت کشور ماموریت خود را به خوبی انجام دادند اما معرفی دیر هنگام فرماندار موجب مشکلات و آسیب دیدن بخش اجرایی شهرستان گرمسار شد و این شهرستان طی یک سال گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشت.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم دیگر اجازه نخواهند داد که برخی برای منافع سیاسی خود، منافع منطقه را نادیده بگیرند تصریح کرد: ما شیعه علی هستیم و این عشق اجازه نمی دهد برخلاف نظر امیرالمومنین رفتار کنیم.

اجازه ندادیم مصوبه انتقال آب دریای خزر حذف شود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توفیق حضور در کمیسیون برنامه و بودجه برخی گره ها را حل کرد و تلاش کردیم عقب ماندگی ها برطرف شود و همچنین در لایحه بودجه کل دولت برای استان سمنان که صرفاً دو ردیف اعتبارات ملی وجود داشت با پیگیری انجام شده و همکاری سایر نمایندگان استان به هشت ردیف ملی افزایش دادیم که از این تعداد چهار ردیف اعتبارات متعلق به گرمسار و چهار ردیف هم متعلق به سمنان است.

کاتب تصریح کرد: مصوبه انتقال آب دریای خزر را اجازه ندادیم که حذف شود زیرا این مورد از خواسته های به حق مردم است.

دشمنان همواره در صدد نشان دادن ناکارآمدی نظام هستند

معاون سیاسی، امنیتی استاندار سمنان نیز در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه باید برای شهرستان گرمسار امید و شرایط جدید فراهم شود گفت: به خدماتی که ارائه شده توجه بیشتری داشته باشیم و فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم، دولت کارها و اقدامات قابل توجهی انجام داده است که قابل فراموشی نیست اما این مهم دلیل نمی شود که مردم مطالبه نداشته باشند.

علیرضا خلخالی با بیان اینکه دشمنان همواره در صدد نشان دادن ناکارآمدی نظام هستند افزود: بنابراین نبایستی در داخل هم به این امر دامن بزنیم و اقدامات گذشته و دولت را خراب جلوه دهیم، زیرا همه دولت ها تلاش های لازم را بعمل آورده اند.

وی به شرایط بسیار سخت سال گذشته در کشور نیز اشاره داشت و تصریح کرد: به خاطر تحریم ها نتوانستیم اعتبارات لازم را فراهم کنیم که در برخی موارد تخصیص ها در حد 10 درصد محق شد.

نگاه جهادی مسئولان لازمه تحقق پشرفت است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمسار نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه مردم این شهرستان، با توجه به نزدیکی به پایتخت کشور انتظار رشد، توسعه و عمران بیشتری را دارند، ادامه داد: آب شرب از جمله مشکلات این شهرستان است که عموماً طی سالها همه قول انجام و رفع این معضل را دادند ولیکن مردم از آب شرب مناسب بی بهره هستند و مشکلات بهداشتی و درمانی نیز همچنان پا برجاست.

محمد طاهر نجفی افزود: شهرستان گرمسار نیازمند خدمات بیشتر در مقایسه با سایر شهرستان های اطراف خود از لحاظ امکانات است.

وی داشتن نگاه جهادی مسئولان را لازمه تحقق پشرفت و عدالت دانست و افزود: برای عملی شدن حماسه اقتصادی باید برنامه های محوری ارائه شود.

امروز همه کشور بایستی ید واحده باشند

امام جمعه گرمسار نیز در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه مسئولان ادارات و دستگاه ها سعی کنند از توفیق خدمت و مسئولیتی که بر عهده آنها قرار داده شده گره ای از اجتماع و مردم باز کنند، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در سخت ترین شرایط بهترین کارها را انجام داده اند.

حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد با بیان اینکه امروز همه کشور بایستی ید واحده باشند، گفت: مسئولان نیز از امانتی که به آنها سپرده شده مراقبت کرده و در حفاظت از بیت المال تلاش کنند.

وی خطاب به فرماندار جدید اظهار داشت: نسبت به مردم و شهر مطالعات داشته باشید نقطه نظرات مردم در راستای نیازهای شهرستان را به استان انعکاس دهید تا برخی کاستی ها جبران شود.

همه کاره در سایه وحدت پیش می رود

رئیس حوزه های علمیه استان سمنان افزود: لازم است تا فصل جدیدی در وحدت و همدلی و همفکری در شهر فراهم شود تا خیل مشکلات را حل و فصل کنیم.

مهدی نژاد افزود: همه کاره در سایه وحدت پیش می رود و استانداری نیز همکاری کند تا مسائل شهرستان حل و فصل شود زیرا این شهر کمک خوبی برای کشور در زمینه های مختلف دانشگاهی، کشاورزی، معدنی و ... کرده است.

داریوش طاهری فرماندار جدید شهرستان گرمسار در مسئولیت های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، مشاور سازمان تعزیرات حکومتی، در دانشگاه پیام نور و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بکار بوده است.

حمیدرضا محمدیان پس از برکناری شاهپور علایی‏‌مقدم فرماندار قبلی شهرستان گرمسار، از مرداد ماه 91 از سوی استاندار سمنان به سمت سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب شده بود.