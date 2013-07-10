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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

کارخانه سیمان دهلران پایان تیرماه به بهره برداری می رسد

کارخانه سیمان دهلران پایان تیرماه به بهره برداری می رسد

دهلران - خبرگزاری مهر: نماینده کارفرمای کارخانه سیمان دهلران گفت: کارخانه سیمان دهلران پایان تیرماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مهدی نژادیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران فزود: مرحله نخست کارخانه سیمان سه هزار و تنی دهلران اکنون با 98 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اتمام است.

وی ادامه داد: قرار است مرحله نخست این کارخانه اواخر ماه جاری بهره برداری و در عمل تولید سیمان در شهرستان دهلران آغاز شود.

نماینده کارفرما در کارخانه سیمان دهلران یادآور شد: عملیات اجرایی کارخانه سیمان دهلران از سال 84 آغاز شده و اکنون تمام مراحل این طرح با پیشرفت فیزیکی 78 درصد در حال اجراست.

نژادیان بیان داشت: یک هزار و 550 میلیارد ریال اعتبار تاکنون برای اجرا و ساخت این طرح بزرگ صنعتی در جنوب استان ایلام هزینه شده است.

وی عامل کندی روند پیشرفت فیزیکی این طرح را منابع مالی عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه سیمان دهلران خریداری شده است.

وی افزود: بهره برداری از این طرح تولیدی زمینه اشتغال نزدیک به یک هزار جوان جویای کار ایلامی را به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم می کند.

با توجه به موقعیت مرزی دهلران در کنار عراق و نیاز شدید بازار این کشور به سیمان تولید جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی و آغاز فعالیت این کارخانه در صادرات سیمان به این کشور نقش بسیار مهم و موثری خواهد داشت.

کد مطلب 2094599

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