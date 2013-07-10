طرح الزام دولت به کاهش ۳۵درصدی صادرات نفت خام در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده کمیسیون انرژی مجلس که قرار است روز یکشنبه 23 تیرماه تشکیل جلسه دهد، ابتدا بررسی آخرین اخبار، طرح یک شوری الزام دولت به کاهش 35درصدی صادرات نفت خام به مدت یک سال نسبت به سال گذشته و همچنین طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی، بررسی خواهد شد.



همچنین در روز سه‌شنبه این کمیسیون بررسی آخرین اخبار، بررسی طرح یک شوری حمایت از صنعت برق کشور و همچنین بررسی لایحه یک شوری نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را در دستور کاری خود قرار خواهد داد.

در همین روز کارگروه امور نفت کمیسیون انرژی مجلس، آخرین پیشرفت‌های فازهای پارس جنوبی را مورد بررسی قرار می‌دهد.