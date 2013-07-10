150 نفر در طرح اوقات فراغت شهرستان آبدانان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ رحماني ظهر چهارشنبه در بازدید از کلاسهای اواقات فراغت شهرستان آبدانان گفت: با توجه اهميت به اينكه اوقات فراغت جوانان با فعاليتهاي هنري بايد پر گردد كه ماحصلي براي آنان داشته كه هرچند جنبه سرگرمي دارد اما در اصل آنان باهنري آشنا خواهند شد و مي توان سكوي براي ادامه آنان در اين رشته ها باشد.

وي گفت: هدف اين اداره غني سازي اوقات فراغت مخاطبين است و با اين رويكرد اين اداره مبادرت به راه اندازي كلاسهاي متنوع در رشته هاي طراحي و نقاشي، نمايش، سفالگري، قصه و داستان نويسي کرده است.

وي همچنين گفت: برنامه هاي جانبي اين طرح شامل اجراي موسيقي زنده، نمايش خياباني و صحنه اي مسابقات فرهنگي هنري نيز در طول اين طرح اجرا خواهد شد.

وي در پايان گفت: 150نفر در اين طرح شركت کرده اند.