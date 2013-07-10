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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۶

ویژه ماه رمضان/

طرح "در پناه بانو" در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود

طرح "در پناه بانو" در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم مقدس بیان کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان طرح تابستانی در پناه بانو در آستان کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

صفیه اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تابستانی در پناه بانو گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان این طرح در آستان کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود که طرح تابستانی ویژه دختران در رده سنی نوجوانان و جوانان در 2 برنامه برگزار می‌شود که یکی کارگاه اندیشه و دیگری دختران خورشید است.

وی اظهار داشت: کلاس های دختران خورشید هر هفته عصر روز چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 و سی دقیقه در صحن صاحب الزمان(عج) برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم حضرت معصومه(س) گفت: کارگاه اندیشه نیز از روز پنجم تیرماه در 8 جلسه تا پایان شهریورماه برگزار می‌شود که زمان برگزاری آن پنجشنبه‌ها عصر از ساعت 17 تا 20 می‌باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: کارگاه اندیشه پیرامون سلسله مباحث تخصصی با 2 محور بازخوانی و بازبینی هویت دخترانه با عنایت به منابع ایدئولوژی شیعی و تبیین دورنمایی از سبک زندگی دختر مسلمان ایرانی انقلابی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: محوریت مباحث کارگاه پرسش و پاسخ است که سعی در ایجاد ارتباط 2 طرفه مخاطب و سخنران شده است.

رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم کریمه اهل بیت(ع) عنوان کرد: جنگ ماه خدا ویژه کودکان در این ماه برگزار می شود؛ همچنین بخش کودک حرم در ساعات ترتیل خوانی و جزخوانی فعال است که در بالکن شرقی شبستان امام خمینی واقع است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: هیئت جوانه های کریمه در شب هایی مناسبتی و شب های چهارشنبه و جمعه برنامه را اجرا می‌کنند که از ساعت 18 تا 21 می‌باشد.

وی در پایان تاکید کرد: هرشب بعد از نماز مغرب و عشا نیز برنامه قرآن شناسی اجرا می شود و تفسیر سوره دهر نیز در شبستان نجمه خاتون از ساعت 22 برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2094607

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