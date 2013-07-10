صفیه اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تابستانی در پناه بانو گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان این طرح در آستان کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود که طرح تابستانی ویژه دختران در رده سنی نوجوانان و جوانان در 2 برنامه برگزار می‌شود که یکی کارگاه اندیشه و دیگری دختران خورشید است.

وی اظهار داشت: کلاس های دختران خورشید هر هفته عصر روز چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 و سی دقیقه در صحن صاحب الزمان(عج) برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم حضرت معصومه(س) گفت: کارگاه اندیشه نیز از روز پنجم تیرماه در 8 جلسه تا پایان شهریورماه برگزار می‌شود که زمان برگزاری آن پنجشنبه‌ها عصر از ساعت 17 تا 20 می‌باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: کارگاه اندیشه پیرامون سلسله مباحث تخصصی با 2 محور بازخوانی و بازبینی هویت دخترانه با عنایت به منابع ایدئولوژی شیعی و تبیین دورنمایی از سبک زندگی دختر مسلمان ایرانی انقلابی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: محوریت مباحث کارگاه پرسش و پاسخ است که سعی در ایجاد ارتباط 2 طرفه مخاطب و سخنران شده است.

رئیس اداره امور تبلیغی بانوان حرم کریمه اهل بیت(ع) عنوان کرد: جنگ ماه خدا ویژه کودکان در این ماه برگزار می شود؛ همچنین بخش کودک حرم در ساعات ترتیل خوانی و جزخوانی فعال است که در بالکن شرقی شبستان امام خمینی واقع است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: هیئت جوانه های کریمه در شب هایی مناسبتی و شب های چهارشنبه و جمعه برنامه را اجرا می‌کنند که از ساعت 18 تا 21 می‌باشد.

وی در پایان تاکید کرد: هرشب بعد از نماز مغرب و عشا نیز برنامه قرآن شناسی اجرا می شود و تفسیر سوره دهر نیز در شبستان نجمه خاتون از ساعت 22 برگزار می‌شود.

