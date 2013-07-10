تقویت سرمایه گذاری خارجی در مازندران/ توسعه زیرساخت های استان در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران اظهار داشت: پیش بینی برداشت شلتوک در سالجاری، یک میلیون و 400 هزار تن و برنج سفید 868 هزار تن بوده که هشت درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی ادامه داد: میزان شلتوک برداشت شده در شالیزارهای استان، یک میلیون و 300 هزار تن و برنج سفید 806 هزار تن بوده است.

استاندار مازندران از اختصاص 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه نفت خزر خبر داد و گفت: جهت اجرای فاز یک این پروژه 45 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

طاهایی در خصوص عدم گشایش ال سی شرکت نساجی مازندران گفت: هنوز سرمایه گذار خارجی به تعهدات خود عمل نکرده و باید جهت گشایش ال سی به تعهدات عمل کند.

وی بیان داشت: در سه ماهه نخست امسال، 133 میلیون دلار صادرات از گمرگ مازندران صورت گرفته که 69 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

طاهایی با بیان اینکه توسعه مازندران با سرمایه گذاری خارجی، ایرانی مقیم در خارج از کشور اولویت قرار گیرد، گفت: سرمایه گذاری که به مرکز خدمات سرمایه در استان سامان می دهد، دستگاه اچرایی وی را ازخانواده خودشان بدانند و حمایت کنند.

طاهایی با اعلام اینکه دست رئیس جمهور منتخب نسبت به دولت قبل بازتر است، گفت: زیر ساخت دولت نهم و دهم پشتوانه برای دولت یازدهم شده است.

پرداخت 40درصد از تسهیلات صادراتی مازندران در بانک توسعه صادرات

رئیس بانک توسعه صادرات مازندران نیز در این نشست گفت: طبق آمار کمیسیون هماهنگی بانک های استان، این بانک موفق به پرداخت 40 درصد از تسهیلات صادراتی در بین تمامی بانک های استان شده است.

مجید روح الله پور گفت: بانک توسعه صادرات از ابتدای امسال تا نیمه اول تیرماه ،331 میلیارد و 160میلیون ریال تسهیلات ریالی و 112 هزار دلار به صورت تسهیلات ارزی به صادر کنندگان مازندران پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه پارسال 539 میلیارد و 736میلیون ریال تسهیلات ریالی و 88 میلیون و 537 هزار دلار به تسهیلات ارزی از این بانک به صادر کنندگان پرداخت شد، اظهار داشت:تسهیلات پرداختی در حالی انجام می شود که نسبت منابع به مصارف این بانک حدود شش به یک است.

روح الله پور ادامه داد: در واقع این بانک شش برابر منابع خود، تسهیلات به صادر کنندگان پرداخت می کند.

رئیس بانک توسعه صادرات مازندران،متوسط نرخ خطر پذیری مطالبات غیر جاری شبکه بانکی استان را 11 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: این بانک با نرخ ریسک مطالبات کمتر از سه درصد، بهترین عملکرد را در بین تمامی بانک های استان به خود اختصاص داده است.

پرداخت هشت میلیارد تسهیلات مشاغل خانگی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از پرداخت هشت میلیارد تومان تسهیلات در بخش مشاغل خانگی در سه ماه نخست امسال در استان خبر داد.

علی بابایی کارنامی نیز در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، تعهد اشتغال استان را در سال جاری 80 هزار و 174 فرصت شغلی اعلام و تصریح کرد: تاکنون 9 درصد فرصت شغلی در استان محقق شد.

وی با بیان اینکه در سه ماه امسال هفت هزار و 47 فرصت شغلی ایجاد شده است، گفت: از این تعداد هزار و 65 فرصت شغلی در بخش مسکن و پنج هزار و 982 فرصت شغلی در سایر بخش ها است.

بابایی کارنامی، از ابلاغ 31 میلیون و 300 هزار تومان اعتبار از سوی بانک کشاورزی برای ایجاد اشتغال در مازندران خبر داد و گفت: شروغ ابلاغ تسهیلات برای اشتغال در بانک کشاورزی بود که امیدواریم که بقیه بانک ها نیز در این مسیر قرار گیرند

راه اندازی بازارچه دائمی مشاغل خانگی در مازندران

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران، خواستار تشکیل بازارچه دائمی مشاغل خانگی جهت عرصه محصولات مددجویان در مازندران شد.

ابراهیم باغبانی با اشاره به اینکه در سال گذشته 10 هزار فرصت شغلی توسط مددجویان تحت پوشش این نهاد مقدس ایجاد شد، افزود: پیش بینی می شود 15 هزار فرصت شغلی توسط مددجویان در استان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برای عرضه محصولات مشاغل خانگی و خوداشتغالی مدجویان باید چاره اندیشی شود، افزود: با ایجاد بازارچه دائمی مشاغل خانگی می توان محصولات تولیدی را در بازار به فروش رساند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: ما آمادگی داریم که با هماهنگی اصناف برخی از محصولات تولیدی که در بازار عرضه می شود در اختیار بازاریان جهت فروش قراردهیم.

باغبانی با بیان اینکه ظرفیت تولید در خانه با مشکل مواجه هستیم گفت: با راه اندازی بازارچه دائمی خود اشتغالی می توان موجب ارتقای تولید مشاغل خانگی در استان شد.





