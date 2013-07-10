نمایش "صلیب سرخ" در یاسوج به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش کاری از گروه تئاتر لیبر و انجمن هنرهای نمایشی استان است که از روز شنبه ۲۲ تیرماه در تالار حسین پناهی به اجرا خواهد رفت.

این نمایش از سري نمايش هاي منتخب دفتر استقرار گروههاي نمايشي كشور است که به مدت یک هفته بر روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش "صلیب سرخ" نوشته سام شپارد است که به تنهایی انسان معاصر و همچنین بحران هویت در جوامع غربی می پردازد.

آیین افزود: تاثیر جامعه و محیط بر انسان از اندیشه های غالب در این نمایشنامه است.

وی عنوان کرد: علی دلیر، آنا خادمی و نجمه حسینی بازیگرانی هستند که در آن به ایفای نقش می پردازند.

آیین اظهارداشت: عوامل این نمایش عبارت اند از کارگردان اکبر آیین، بازیگران: علی دلیر، آنا خادمی، نجمه حسینی. منشی صحنه: میرمحمد معصومی و طراح صحنه و لباس: مدیا واثقی.