نقش زنان و صنایع دستی در اقتصاد خانواده/ ترویج الگوی مصرف صحیح با تولیدات دستی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر کنونی عصرتخصص است وآموزش مهارت های هنری، نظیرصنایع دستی برای توسعه وحفظ اشتغال بانوان خود سرپرست یا بد سر پرست علاوه بر اینکه درمعشیت آنان تاثیر گذاراست، دربهبوداقتصاد خانواده ها نیزموثراست.

هنرصنایع دستی یکی از راه های کمک به اقتصادخانواده ها به خصوص خانواده های کم درآمد بوده و در این راستا، نقش زنان به عنوان نیمی ازجمعیت جامعه که در تمامی رشته های آن فعالیت دارند نقش تاثیر گذاری است.

از دیگر مزایای صنایع دستی می توان به نقش آن در جذب گردشگر، پرکردن اوقات فراغت، تلطیف روح وروان اشاره کرد که علاوه بر موارد ذکر شده کمک موثری نیز به اقتصاد خانوار ها، به شمار می رود.

صنایع دستی به نوعی توجه به اصالت های فرهنگی ، سنتی و اصیل هر منطقه از ایران است که ریشه در باورها واعتقادات ما دارد و تجسم عینی، زیبایی، مهارت وفولکوری است که بیشتر آن کار بردی بوده وازگذشته های دورتا به امروز تداوم داشته است.

اشتغال درحوزه صنایع دستی روایت گرهنر، صنعت نیاکان و بیانگر آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی است و همین امر ضرورت آموزش آن را ترویج الگوی مصرف نشان می دهد.

حضورزنان درتمامی عرصه های تاثیر گذار است و یکی از راه کارهای رفع قسمتی از مشکلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه در دست زنان است

زنان به عنوان نیمی ازجمعیت جامعه ،با پرداختن به انواع گوناگون هنرهای دستی برمحورکارآفرینی می توانند نقش اثر گذاری دراشتغال به ویژه برای بانوان داشته باشند وموانع ومحدویت های موجود را، با شناختی دقیق ازنحوه بکار گیری به عنوان الگوی مصرف و اعمال راهکارهای عملی برطرف شود.

حضورزنان درتمامی عرصه های تاثیر گذار است و یکی از راه کارهای رفع قسمتی از مشکلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه در دست زنان است که نیمی ازجمعیت جامعه را به خود اختصاص داده اند.

تولید صنایع دستی توسط بانوتن نماد و نشانه بارزی از اصلاح الگوی مصرف است

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، تولید صنایع دستی توسط بانوان را نماد و نشان بارزی ازاصلاح الگوی مصرف ذکرمی کند ومی گوید: گیوه نیز از جمله تولیدات سنتی محلی بومی در استان کرمانشاه است که با استفاده از نخ و پارچه به دست زنان شهروروستا علاوه بر امر تربیت فرزندان و پخت و پز خانه جهت مصرف تولید می شود و تولیدات مضاعف را به فروش می رسانند.

نصرت الله افزود: گیوه بافی یکی از راه های در آمدزایی و پرداختن به امر تولید است که می تواند کمک به اقتصاد خانواده رادربرداشته و این روش می تواند به عنوان یکی از الگو های درست مصرف کردن برای بانوان مطرح شود.

وی ادامه داد: متاسفانه امروزه زنان علاوه بر اینکه علاقه ای به تولید وسایل مورد نیاز خانه ندارند، بلکه به شدت روحیه مصرف گرایی وچشم هم چشمی هم در خانواده ها تقویت شده و هزینه های خانوار به شدت افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: اما دربعضی از خانواده های کرمانشاهی هنوزبسیاری از ملزومات خانه توسط زنان ساخته و پرداخته شده و اینها به علت اینکه برای بافت آنها زحمت کشیده و مرارت ها متحمل شده اند، کمتر تمایل به عوض کردن آن دارند.

سپهر متذکر شد: بسیاری از بانوان و آقایان از قدیم الایام تا به امروز با استفاده از قطعه ای چرم بسیاری از ملزومات خود را می سازند که در قدیم جای ملزومات غذایی، زین اسب و... نیز بوده است این نیز نمونه ای صحیح از مصرف قابل الگو سازی است.

به گفته سپهر هنرمندان صنایع دستی گاه، بسیاری از آثار زیبا وخلاقانه را با کمترین وسایل همانند قطعات فلزی و چوبی دور ریختنی خلق می کنند، که گاه خیلی از این تولیدات را در نمایشگاه و یا در فروشگاه های صنایع دستی به قیمت گزاف خریداری می کنند.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه ادامه داد: خیلی از بانوان با استفاده از تکه های پارچه دور ریختنی وسایلی را تولید می کنند که در منزل سال های سال از آن استفاده می کنند .

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: از وظایف مردم و مسئولین آشنا کردن جوانان و نوجوانان با نحوه فراگیری تولید و استفاده ازصنایع دستی در هر منطقه است واین امرعلاوه بر پرورش روحیه خودکفایی ترویج روحیه مصرف صحیح است.

سپهر، در خصوص تهیه ملزومات مربوط به خانواده های عشایر و ایلاتی نیز اشاراتی به تولید ات صنایع دستی توسط بانوان عشایرداشت و خاطر نشان کرد: استفاده از این صنایع تولیدی نماد و نشان بارزی از اصلاح الگوی مصرف است.

وی ، نقش زنان را در خانواده های کرمانشاهی به عنوان فرد دوم خانواده دارای نقش بسیار تاثیر گذاری دانست و گفت: نقش بانوان درمناطق مختلف ایران به ویژه استان کرمانشاه نقش کلیدی بوده که در زمان های گذشته به صورت عموم تر در خانواده های عشایری دیده می شد وامروز بسیار کمتر به این ملزومات که شامل چیت، رسن، دوار، جاجیم، گلیم، گیوه ومصنوعات چرمی بوده پرداخته می شود.

سپهر، یکی از ملزومات خانگی مردم عشایر و ایلات نشینان را که تماما از موی بز تولید می شود، سیاه چادر نام می داند و می گوید سیاه چادر ساخته و پرداخته دست زنان است و از مهمترین وسایل در میان مردم ایلاتی است.

وی، همچنین با توضیح اینکه چیت اولین زیر انداز بشری بوده و امروزه از آن به عنوان حصار، چادر نشینان در استان کرمانشاه و حتی استان های غربی مورداستفاده قرار می گیرد .

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه ادامه داد: چیت یکی از هنر های دستی است که توسط زنان وبا استفاده از نی که از نی زار های منطقه تهیه می شود به همراه موی پشم تولید و این یکی از تولیدات چادر نشینان است، که در اوقات فراغت به دست زنان عشایر ساخته می شود.

وی، از دیگر تولیدات مورد نیاز مردم عشایررا، تولید طنابی محلی بنام رسن دانست و گفت: زنان عشایر با استفاده از مواد اولیه احشام به صورت صحیح برای استفاده امورات مختلف آنرا می بافند .

نصرت الله سپهر در پایان به تولیداتی همانند دوار بافی ، جاجیم بافی، حور و ... ، که بدون هیچ هزینه ای توسط زنان ایل تولید می شود اشاره می کند ومی گوید: در بین عشایر از چنین تولیدات به بهترین نحوه استفاده می شود ودر کم کردن هزینه های خانوارنیز بسیار تاثیر گذار است.





