11 زنداني در بوئین زهرا آزاد شدند

ابوالفضل حسيني مرادآبادي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در یک نزاع دسته جمعی در یکی ازروستاهای شهرستان بوئین زهرا، تعداد 11 نفر با دستور قضایی زندانی شدند که با ارجاع پرونده آنان به شورای حل اختلاف زندان با تشکیل جلساتی با دعوت ازطرفین دعوا، رضایت شاکیان گرفته شد.



وي افزود: همچنین با رسیدگی به چهار فقره پرونده مرتبط با مسایل خانوادگی رضایت شاکیان گرفته شد و زندانيان آن آزاد شدند.



حسيني مرادآبادي تصریح کرد: بسياري از دعاوي و شكايات با ميانجيگري شوراي حل اختلاف در زندان مختومه شده و از جمعيت كيفري زندانها كاسته شده است.



رئيس شوراي حل اختلاف زندان بوئين زهرا یادآورشد: در سال جاري پرونده هاي جرائم غير مؤثر و بومي در شوراي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و با تلاش اعضاء مختومه شده است.



وي همچنين یادآورشد: با همكاري و مشاركت نزديك مسؤلان قضايي اين شهرستان و پيگيري مددكاران اجتماعي بسياري از مسائل و مشكلات زندانيان برطرف شده است.



به گفته حسيني مرادآبادي در تیر ماه جاري پرونده 15 زنداني مورد رسيدگي قضایی قرار گرفته است.