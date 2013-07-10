نمایشگاه خوشنویسی"ذکر قلم"در خاتم الانبیا (ص) رشت

­به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در هفته ای که گذشت نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) میزبان آثار خطاطی خوشنویسان برتر کشور بود و اینکه که به یمن فرا رسیدن ماه مهمانی خدا، همه بر خوان نعمت و رحمت او نشسته ایم بار دیگر و به همین مناسبت شاهد برگزاری نمایشگاه استادان برتر استان با موضوع آیه های قرآنی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: رمضان ماه اوج گرفتن است، ماهی که می شود به خدا نزدیکتر شد و بال های دل و دیده را با تپش نبض بندگی، مرتب کرد. حال در این ماه چه کلامی برتر از کلام الهی و آیه های قرآنی که به برکت دست هنرمندان گیلانی و برای نخستین بار در استان به دو شیوه نسخ و ثلث در کنار هم، به رشته تصویر در آمده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: در این نمایشگاه که به همت انجمن خوشنویسان کلانشهر رشت و با همکاری این اداره برگزار خواهد شد، آثار خوشنویسی آقایان جدی، قربانی، غلامی، میر اشکریز، زمانی، زیکساری، پور قلی زاده، قانع و خانم ها شبرنگ، حسین پور و خلیل فکر در معرض دید عموم علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه یادآورشد: نمایشگاه خوشنویسی " ذکر قلم " از 22 تیر تا یکم مرداد ماه در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیاء (ص) رشت در دو نوبت و عصر دایر است.