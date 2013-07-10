راه اندازي درمانگاه آموزشي دستياري تخصصي داخلي درمانگاه شهيد مطهري شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مجتمع درمانگاهی شهید مطهری گفت: در راستای تربيت دستياران تخصصي در حيطه آموزش طب سرپايي، درمانگاه آموزشي دستياري تخصصي زير نظر اساتيد فوق تخصص گروه داخلي در درمانگاه شهید مطهری شیراز راه اندازي شد.

دكتر علی جنگجو افزود: همچنین به منظور تشخيص زودرس و پيشگيري از سرطان سينه، بخش ماموگرافي درمانگاه شهيد مطهري نیز با تعرفه دولتي زير نظر اساتيد تمام وقت هيئت علمي گروه راديولوژي دانشگاه راه اندازي و افتتاح شده است.

برگزاری نخستین كارگاه آموزشي شيوه هاي فرزند پروري

اولين كارگاه آموزشي شيوه هاي فرزند پروري با همكاري و هماهنگي معاونت فرهنگي و دانشجويي و مركز مشاوره و آموزش مهارت هاي زندگي شهيد سپاسخواه برگزار شد.

مدير كل تعالي فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اعلام اين خبر افزود: اين كارگاه آموزشي كه طي سه روز و در محل سالن اخلاق پزشكي دانشكده ي پزشكي و ويژه ي كاركنان اين دانشگاه برگزار شد، با استقبال بسيار خوب همكاران مواجه شد.

دكتر مهدي خسروي افزود: از آنجا كه تربيت صحيح فرزندان به شيوه ي اسلامي و با در نظر گرفتن الگوهاي ديني مي تواند سلامت نسل آينده كشورمان را تضمين کرده و نويد آينده اي مطمئن و سرشار از موفقيت و پيروزي را براي ايران اسلامي به بار آورد، بر آن شديم تا با ارائه ي تكنيك هاي علمي روز و بر اساس الگوهاي ارائه شده توسط بزرگان و معصومين(ع) روش هاي تعامل بين والدين و فرزندان در سنين مختلف را به همكاران آموزش دهيم.

همچنين مدير مركز مشاوره و آموزش مهارتهاي زندگي شهيد سپاسخواه شيراز نيز با تاكيد بر اهميت ارائه آموزش هاي لازم به عموم مردم اعلام کرد: بزودي كارگاه هاي آموزشي بيشتري با موضوعات اجتماعي و مهارت هاي زندگي جهت عموم شهروندان برگزار خواهد شد.

سيد علي شايگان با بیان اينكه اين مركز مشاوره در ارائه كليه اين برنامه هاي آموزشي از مجرب ترين اساتيد و مدرسين و از به روزترين تكنيكهاي آموزشي ممكن جهت آموزش به علاقمندان استفاده مي كند، افزود: علاقمندان به حضور در برنامه هاي آموزشي اين مركز و يا افرادي كه نياز به مشاوره در مورد مسائل مختلف زندگي خود دارند، مي توانند در تمام روزهاي هفته به جز پنجشنبه و جمعه در ساعات اداري با شماره تلفن های اين مركز 2342112 و 2342110 تماس حاصل کنند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز جزو سه دانشگاه برتر کشور

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبیر مجامع شوراها و هیئت امنای وزارت بهداشت رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جایگاه آن را جزو سه دانشگاه برتر کشور برشمرد.

امین لو با حضور در جلسه هیئت امنای دانشگاه افزود: در رتبه بندی و مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سایر دانشگاه ها، رتبه این دانشگاه و جایگاه آن جزو سه دانشگاه برتر کشور است.

وی اظهار داشت: بعنوان نمونه کاهش چشمگیر تعداد مرگ مادران به عمل عوارض حاملگی و زایمان در سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به هشت مورد رسیده که جای تقدیر دارد.

امین لو در این جلسه 13 مورد دستور کار مشترک پیشنهادی وزارت متبوع که در جلسات هیئت امناء دانشگاه ها نیز مطرح شده بود ،ارائه کرد که با اصلاحاتی به تصویب هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید.

دکتر ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر هیئت امناء نیز پیشنهادات دانشگاه برای پیشبرد اهداف آموزشی، تحقیقاتی و توسعه خدمات رسانی را مطرح کرد و پس از بحث و تصمیم گیری و جمع بندی و لحاظ کردن نظرات اعضای جلسه ،این موارد در 23 ماده به تصویب رسید که پس از تائید و ابلاغ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مرحله اجرا در خواهد آمد.