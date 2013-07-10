اردوی آمادگی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در یاسوج آغاز شد/ نبی الله باقری ها در اردو

سعید غلامی به خبرنگار مهر گفت: این اردو با هدف آمادگی بازیکنان تیم نفت و گاز گچساران برای حضور در مسابقات لیگ یک فوتبال کشور برگزارشده است و به مدت 10روز زیر نظر "محمد حسین ضیایی" ادامه خواهد داشت.

غلامی افزود: تعداد 20نفر از بازیکنان فصل قبل و بازیکنانی که به تازگی با این تیم قرارداد امضاء کرده اند در این اردو حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه همه امکانات برای برگزاری این اردوی آمادگی در سطح مطلوب فراهم شده است، اظهارداشت: تمرینات تیم فوتبال در دو زمین چمن آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

غلامی همچنین از جذب "نبی الله باقری ها" بازیکن سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خبرداد و افزود: این بازیکنان سابقه حضور در تیم پرسپولیس تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

این مسئول بیان داشت: کادر فنی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در زمان برگزاری اردوی این تیم در یاسوج کلیه برنامه تکنیکی و تاکتیکی و آمادگی جسمانی، برنامه ریزی شده را برای افزایش آمادگی بازیکنان به مرحله اجرا خواهند گذاشت تا نقاط ضعف و قوت تیم هرچه بهتر مشخص شود.

رئیس هیئت فوتبال نفت و گاز گچساران زمان باقیمانده تا شروع لیگ دسته کشور را فرصت مناسبی برای جذب بازیکنان دیگر به تیم فوتبال نفت و گازگچساران عنوان کرد و گفت: تاکنون گزینه هایی مشخص شده که با برخی از این بازیکنان مذاکرات خوبی نیز انجام شده است.

غلامی وضعیت روحی تیم برای حضور در لیگ یک کشور را بسیار مطلوب عنوان کرد و یادآورشد: در هفته های گذشته از بازیکنان بومی شهرستان گچساران و دیگر شهرهای استان تست گرفته شد که برخی از گزینه ها مورد رضایت سرمربی تیم نفت وگاز گچساران قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در صورت فراهم بودن امکانات در تلاش هستیم تعدادی بازیکن خارجی در برخی پستها جذب کنیم.

وی افزود: مذاکرات ابتدایی نیز با آنها انجام شده و در صورت موافقت باشگاه نفت و گاز گچساران جذب این تیم می شوند.

غلامی در خصوص کادر فنی تیم نفت و گاز گچساران نیز اظهارداشت: در حال حاضر با این کادر فنی اردوی آمادگی تیم فوتبال نفت وگاز گچساران برگزار خواهد شد و در صورت صلاحدید سرمربی تیم، نسبت به تغییر یا افزودن نیروی جدید تصمیم گیری خواهد شد.