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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۵

در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس:

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ملت، سازمان امور مالیاتی و صنعت بیمه بررسی می شود

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ملت، سازمان امور مالیاتی و صنعت بیمه بررسی می شود

بررسی 4 تحقیق و تفحص در دستور کار هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

 به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود درخواست عده‌ای از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن را بررسی می‌کند.

همچنین تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ملت از سال 88 تاکنون و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و صنعت بیمه در دستور کار جلسات هفته آینده این کمیسیون قرار دارد.

در جلسه سه‌شنبه این کمیسیون نیز گزارش واصله از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی و نشستی با مسئولان و فعالان اتاق صنایع، معادن و کشاورزی برگزار و نظرات آنها در خصوص مسائل اقتصادی کشور به استماع نمایندگان خواهد رسید.

کد مطلب 2094620

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