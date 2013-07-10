ادامه اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه/ سومین بیانیه گروه تمرد بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بیان کردند: 31 نفر ظرف روزهای گذشته بازداشت شده اند.

الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم طی روزهای گذشته شش شهروند بحرینی را مورد شکنجه قرار دادند.در این مدت 72 باب واحد مسکونی در روستای های ستره واديان (25)بار ، الخارجية (24)بار، مهزة (8)بار، سفالة (2)بار، أبو العيش (2)بار، مركوبان (1)بار[، عراد (6)بار، توبلي (2)بار و القريَّة (2) مورد یورش قرار گرفت.

در این مدت 31 از جمله یک نوجوان در مناطق واديان (10)، عراد (6)، مهزة (2)، عالي (2)، كرزكان (2)، الخارجية (2)، سفالة، (1)، بني جمرة (3)، السنابس (1)، توبلي (1)، أبو العيش (1) بازداشت شدند.

الوفاق گزارش داد: در روزهای گذشته نظامیان رژیم از گلوله ساچمه ای در کرزکان استفاده و دو نفر را زخمی کردند.

در این مدت در 45 منطقه شامل: جدحفص، الديه، الصالحية، جرداب، البلاد القديم، عذاري، عالي، السنابس، سلماباد، سند، الكورة، السهلة الجنوبية، السهلة الشمالية، توبلي، القريَّة، المصلى، رأس رمان، الجفير، النبيه صالح، النعيم، سار، مقابة، بني جمرة، الدراز، باربار، الشاخورة، أبوصيبع، كرانة، القدم، داركليب، كرزكان، الهملة، دمستان، المالكية، بوري، صدد، الدير، سماهيج، المحرق، مركوبان، العكر، المعامير، واديان، النويدرات، مهزة تظاهرات برگزار شد.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان اعلام کردند: خانواده های بازداشت شدگان بحرینی از سختگیری های مسئولان زندان در جدا سازی بازداشت شدگان از خانواده هایشان هنگام ملاقات شکایت کردند.

این منابع بیان کردند: شیشه های قرار داده شده میان زندانیان و خانواده های آنها که امکان دست دادن از ملاقات شونده گرفته است و آنها فقط از سوراخ های دایره ای شکل می توانند با یکدیگر صحبت کردند.

منابع فوق اعلام کردند: هنگامی که خانواده بازداشت شدگان اعتراض می کنند یکی از مسئولان زندان به آنها گفته است آیا توی فیلم ها این مانع شیشه ای را ندیده اید؟

از سوی دیگر گروه تمرد در سومین بیانیه خود اعلام کرد: روز چهاردهم آگوست لحظه انفجار جدید در انقلاب بحرین خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: هدف ملت بحرین رهایی از استبداد است و روز چهاردهم آگوست روز پایان حکومت خودکامگان و روز تحقق مردم سالاری است.راهکارهای امنیتی شکست خورده است و گزینه دخالت نظامی و خارجی سعودی راه به جایی نبرده است.

گروه تمرد بیان کرد: جامعه بین المللی مسئول اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی رژیم و شریک جنایات آن است.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان از بسته شدن پل الحد در بحرین به سبب آتش زدن لاستیک خبر دادند.