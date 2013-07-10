به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عابدي بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از دانشكده علوم قرآني ملاير اهمچنین از اضافه شدن شش رشته جدید به رشته‌های این دانشگاه در مهر 92 خبر داد.

عابدی گفت: این رشته‌ها شامل قرآن و مدیریت، قرآن و سیاست، قرآن و علوم تربیتی و قرآن و فیزیک است.

وی افزود: به جزء رشته قرآن و فیزیک که در دانشکده علوم قرآنی سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده مابقی رشته‌ها در دانشگاه‌های علوم قرانی قم و تهران ایجاد شده است.

این دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در مقاطع دکترا نیز دانشجو دارد

آیت‌الله عابدی وضعیت دانشگاه علوم و معارف قرآنی در مقایسه با سایر دانشگاه‌های کشور را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: با وجودی که دانشگاه علوم و معارف قرآنی در ایران یک سابقه 70 تا 80 ساله دارد اما توانسته جایگاه خود در بین دانشگاه‌های کشور را پیدا کند و در حال حاضر این دانشگاه در مقاطع دکترا نیز دانشجو دارد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم و رئيس دانشكده علوم قرآني ملاير نیز با اشاره به خروجي هاي اين دانشكده افزود: دانشكده ملاير دانشجويان خوب و موفقي به جامعه تحويل داده كه اكثر آنان در شغل هاي مهم و مختلف در كشور مشغول به كار و فعاليت هستند.

تربيت انسانهاي قرآني و الهي از بزرگترين اهداف اين دانشكده است

حجت الاسلام محمد اكبري با بيان اينكه قرآن تنها كتاب آسماني جهان و بزرگترين كتاب انسان ساز است، عنوان كرد: تربيت انسانهاي قرآني و الهي از بزرگترين اهداف اين دانشكده است.

وی به بيان ارزش واهميت مسجد و تاثير آن درزندگي معنوي و فعاليتهاي اجتماعي پرداخت و گفت: ارزش و اهميت دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم برای اينكه درآن كارقرآني صورت مي پذيرد، بسيار بالاست.

وي ادامه داد: خدمت براي كسي كه درخدمت علوم قرآن و اهل بيت (ع) هستند بزرگترين افتخار است.

رئيس دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم ملایر ادامه داد: درمديريت چهار مرحله سياست گذاري، تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرا لازم است و در اين چهار مرحله قرآن بهترين كتاب و راهنماست.

قرآن كتاب عقلانيت، حكمت و مصلحت است

وي اضافه كرد: قرآن كتاب عقلانيت، حكمت و مصلحت است كه آن چهار مرحله مديريت با اين سه نگاه قرآن به موفقيت مي رسند و مديريت صحيح راشكل مي دهد.

وی بر لزوم استفاده ازقرآن و بهره گيري ازآن در زندگي ازمرحله روخواني تا تفسير، حفظ، تدبر، انديشه وعمل به آن اشاره و عنوان كرد: براي رساندن دانشكده ها به جايگاه اصلي خودشان ازهيچ كمكي دريغ نخواهيم كرد.

رئیس دانشگاه ملایر نیز با اشاره به پیشرفت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه ملایر طی سال‌های اخیر، دانشگاه ملایر را نماد توسعه علمی و عمرانی برشمرد و اظهار داشت: فعال بودن 50 رشته تحصیلی در این دانشگاه و وجود بیش از شش هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی گواه این امر است.

دانشگاه ملایر در همه زمینه‌ها سرآمد است

وی به فعال بودن رشته‌های دکترا و وجود 50 دانشجوی دوره دکترا در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: امروز دانشگاه ملایر در همه زمینه‌ها سرآمد بوده و همه این موفقیت‌ها حاصل تلاش، بسیج همگانی و کار برای خدا توسط همه کارکنان و اساتید این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه ملایر به خدمات ارزنده خیران در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: ساخت دانشکده علوم انسانی و معارف قرآنی در این دانشگاه برکتی عظیم برای دانشگاه ملایر خواهد بود.

امانی در ادامه به خدمات بزرگ خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و افزود: امروز خیرین در جهاد علمی کارهای بزرگی کرده‌اند و خیرین کسانی هستند که آخرت را بر دنیای واهی ترجیح داده و با این کار آخرت خود را آباد کرده‌اند.