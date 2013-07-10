60 حلقه چاه آب غیر مجاز در گیلان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری 273 حلقه چاه غیر مجاز از سوی ماموران گشت و بازرسی آب منطقه ای گیلان شناسایی شده است که صاحبان این چاه ها باید برای تعیین تکلیف وضعیت چاه های حفرشده به دفتر حفاظت و بهره برداری این شرکت مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری 60 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان توسط گروه های گشت و بازرسی این شرکت شناسایی و مسدود شد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: همچنین طی این مدت 11 دستگاه حفاری غیرمجاز از سوی اکیپ های گشت و بازرسی شرکت مزبور توقیف و صاحبان این دستگاه ها به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در ادامه به تنها سد استان اشاره کرد و افزود: سد سفید رود یکی از سد های بزرگ مخزنی کشور با حجم اولیه هزار و 765 میلیون متر مکعب و تولید متوسط سالانه 300 هزار مگاوات انرژی برق آبی تاثیر غیرقابل انکاری در حیات کشاورزی گیلان دارد.

آقابیگی اظهارداشت: تخریب احتمالی این سد علاوه برانهدام تاسیسات پائین دست و بروز خطرات جانی و مالی در پایاب آب، باعث از کار افتادن تاسیسات و شبکه های آبیاری که به تبع آن احداث شده خواهد شد.

وی عنوان کرد: هرگونه سرمایه گذاری معقول در انجام مطالعات پایداری و اجرای عملیات علاج بخشی و بهسازی سد و تجهیزات وابسته به آن که براثر وقوع زلزله سال 1369 دچار آسیب های جدی شده اند، از اولویت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: این شرکت در کنار مرمت گالری های تحتانی، مطالعات علاج بخشی و بازسازی ترک پایه 18 سد را نیز آغاز کرده که در ادامه مقدمات استفاده از خدمات یک مشاور معتبر بین المللی و ترجیحا اشتوکی سوئیس که از طراحان اولیه سد بوده و در این زمینه به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته با حمایت وزارت نیرو فراهم شد.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام گرفته قرارداد مورد نظر فی مابین شرکت و مهندسی مشاور یکم – اشتوکی منعقد و زمینه های قانونی کار فراهم شده است.

آقا بیگی یادآورشد: فعالیت های پیش بینی شده در قالب طرح های همچون انجام عملیات پوشش فلزی و هواده تخلیه کننده های تحتانی سد، بازسازی پاندول معکوس پایه 18 سد سفیدرود،جرم زدایی و پاکسازی لوله های پیزومترسد سفیدرود، میکروژئودزی، رفتارنگاری سد سفید رود و هیدرو گرافی مخزن، بازسازی ابزار دقیق سد سفیدرود، مطالعات مستند سازی اسناد و مدارک سدسفید رود، نصب همگرایی سنج در زانویی سرریز نیلوفری برای تشخیص رفتار استیل لاینینگ زانویی سرریز، مطالعات تثبیت تکیه گاه های جناحان سد، مطالعات ژئوفیزیک لاله های سرریز، تحلیل مدل ریاضی گالری های تحتانی یک و دو در حال انجام یوده است.