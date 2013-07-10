به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با حضور دو ورزشکار شهریاری، در سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان که در کشور مکزیک برگزار شد، موفق به کسب مقام چهارم شد.

معین معینی فر و محمد دلیری نوجوانان ملی پوش شهریاری هستند.

رباط کریم، قهرمان مسابقات کشوری دفاع شخصی و قوة الرمی

مسابقات کشوری قوة الرمی به میزبانی رباط کریم با حضور 30 استان در مجموعه ورزشی آزادگان این شهرستان برگزار شد.

در اين مسابقات كه به همت هیأت ورزشهای رزمی، تقی قرجه مسئول کمیته دفاع شخصی و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم انجام شد، تيم هاي برتر بدين ترتيب معرفي شدند:

تیم اول: استان تهران (شهرستان رباط کریم)

تیم دوم: استان البرز( کرج)

تیم سوم: استان گلستان( گرگان)

احمد سفیداری به عنوان رئیس جدید هیأت والیبال رباط کریم معرفی شد

مراسم معارفه احمد سفیداری به عنوان رئیس جدید هیأت والیبال با حضور مسئولان و روسای هیئات ورزشی شهرستان برگزار شد.

در این جلسه از زحمات عمو علی رئیس سابق هیأت نیز قدردانی به عمل آمد.

مسابقه تيراندازي كانون بسيج ورزشكاران اسلامشهر برگزار شد

كانون بسيج ورزشكاران با همكاري اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر و تربيت بدني ناحيه سپاه سيد الشهداء (ع)، يكدوره مسابقه تيراندازي قهرماني بسيح حوزه هاي مقاومت بسيج را برگزار كرد.

اين رقابتها با حضور 24 نفر از تيمهاي منتخب حوزه ها در سالن آپرين برگزار شد كه در پايان، حوزه بسيج كميل با كسب 47 امتياز به مقام اول رسيد، كانون بسيج ورزشكاران اسلامشهر با كسب 46 امتياز دوم شد و حوزه كارگري نیز با كسب 43 امتياز مقام سوم را كسب كرد.