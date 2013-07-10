كبودراهنگ قهرمان مسابقات كبدي استان همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت كبدي همدان گفت: تيم كبودراهنگ قهرمان نخستين دوره مسابقات كبدي استان همدان در سال جاري شد.

محمود كوثري افزود: مسابقات قهرماني جوانان استان با حضور چهار تيم از شهرهاي همدان، نهاوند، تويسركان و كبودراهنگ به ميزباني خانه كاراته همدان برگزار شد.

وي اضافه كرد: در اين رقابت ها كه با قضاوت سيد مجتبي مجتبايي، محمد يعقوبي، حامد اسلامي، باقر قيطاسي، هادي بياتي و مهدي مجتبايي به مدت دو روز در همدان برگزار شد، تيم كبودرآهنگ توانست عنوان قهرماني را كسب كند، تويسركان در جايگاه دوم قرار گرفت و تيم هاي نهاوند و همدان به طور مشترك سوم شدند.

كوثري فرد در ادامه اظهار داشت: همدان داراي پتاسيل بالايي در ورزش كبدي است و ورزشكاران اين رشته آينده درخشاني دارند و در حال حاضر بيش از ۵۰۰ نفر بيمه شده در اين رشته ورزشي به ثبت رسيده است.

وي افزود: در ادامه برنامه اجرايي تقويم ساليانه هيات كبدي استان همدان قرار است ليگ استاني كبدي اواخر مردادماه امسال برگزار شود ضمن اينكه مسابقات نوجوانان انتخابي استان نيز در همين ماه برگزار خواهد شد.

اردوي تيم ملي پينگ پنگ پيوند اعضا بانوان كشور در همدان برپا شد

اردوي تيم ملي پينگ پنگ پيوند اعضا بانوان كشور در همدان برپا شده است.

چهارمين اردوي آمادگي تيم ملي پينگ پنگ پيوند اعضا بانوان به ميزباني همدان در سالن كوثر داير شده است.

اين اردوي آمادگي به مربيگري زهره ابوطالبيان از همدان به مدت يك هفته صبح و بعد از ظهر در سالن ورزشي كوثر واقع در شهرك مدني تشكيل شده است.

سه نفر از اعضاي تيم ملي را بهاره بيگي، سميه كريمي و معصومه برجي از همدان تشكيل مي دهند و ديگر ملي پوش حاضر در اين اردو صديقه صفري از اراك است.

اين اردو براي آمادگي ملي پوشان و حضور آنان در مسابقات جهاني آفريقاي جنوبي برپا است كه ملي پوشان از چهار مرداد امسال به اين رقابتها اعزام مي شوند.