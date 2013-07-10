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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۸

قشلاقی عنوان کرد:

تداوم نظارت بر مراکز عرضه مرغ در گیلان/ تعزیر قاچاقچی مواد نیروزا از سوی تعزیرات حکومتی

تداوم نظارت بر مراکز عرضه مرغ در گیلان/ تعزیر قاچاقچی مواد نیروزا از سوی تعزیرات حکومتی

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از تداوم نظارت بر مراکز عرضه مرغ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران رسانه ها  افزود: در بازدیدهای انجام گرفته از مراکز عرضه مرغ،  32 واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی تصریح کرد:  با توجه به افزایش خودسرانه قیمت مرغ از سوی برخی واحدهای صنفی و با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش خرید خانوار، طرح نظارت بر واحدهای عرضه مرغ در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان مجمع امور صنفی و نماینده تعزیرات حکومتی در سطح شهر رشت برگزار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: در بازدید از 63 واحد صنفی  32 واحد متخلف با اتهامات گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور شناسایی و به شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی همچنین با اعلام اینکه یک عامل عرضه کالای قاچاق از سوی تعزیرات حکومتی آستارا به پرداخت مجازات نقدی محکوم شد، افزود: ماموران نیروی انتظامی این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس 124 قوطی حاوی پودر نیروزا به ظن قاچاق کشف و توقیف و مراتب را برای رسیدگی به مرجع قضایی اعلام کردند.

قشلاقی تصریح کرد:  پس از ثبت و رعایت تشریفات دادرسی از سوی رئیس شعبه ویژه رسیدگی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا، مورد رسیدگی قرار گرفت و با احضار متهم و اقرار صریح وی مبنی بر مبادرت به قاچاق کالا و احراز تخلف، رای محکومیت ضبط کالای قاچاق و پرداخت مجازات نقدی به مبلغ 78 میلیون و 550 هزار ریال در حق دولت صادر کرد.

کد مطلب 2094638

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