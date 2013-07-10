وزیر کشور برای پاسخگویی به سوال مطهری به مجلس می رود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته آینده با تشکیل جلساتی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه، پیرامون راهکارهای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بحث و تبادل نظر می‌کنند.



رسیدگی به لایحه موافقت‌نامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا نیز در دستور کار جلسه عصر روز یکشنبه این کمیسیون قرار دارد.



مصطفی محمد نجار وزیر کشور عصر روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سؤال علی مطهری نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رود.



محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس به سؤالات علی ایرانپور نماینده مبارکه، عباس مقتدایی نماینده اصفهان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، جواد هروی نماینده قائنات، علی‌نعمت چهاردولی نماینده ملایر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علیرضا محجوب نماینده تهران، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و امیر خجسته نماینده همدان پاسخ می‌دهد.