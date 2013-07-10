طرح عملیاتی امداد و نجات در کهگیلویه و بویراحمد تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مثنوی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح نقشه راه جمعیت هلال احمر استان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه در هر شهرستان است.

وی با تشریح این طرح اظهار داشت: در این طرح تمام مشخصات و اطلاعات لازم در خصوص هر شهرستان جمع آوری شده ست.

مثنوی عنوان کرد: تعداد شهرها، بخش ها، روستاها، وضعیت جاده ها، بافت روستایی، جمعیت، تعداد انبارها، اماکن عمومی و... در این طرح مشخص شده است.

وی تعداد مراکز اورژانس، آتش نشانی و تعداد و نوع تجهیزات این مراکز را از دیگر اطلاعات مندرج در این طرح عنوان کرد.

مثنوی یادآور شد: در این طرح همچنین مشخص شده که در صورت وقوع حادثه ای در هرکدام از مناطق، اولویت اعزام گروههای امداد و نجات با کدام شهرستان است و نیاز به چه خدماتی وجود دارد.

طرح همای رحمت در ماه رمضان اجرا می شود

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های این نهاد در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: در این ماه طرح همای رحمت از سوی این جمعیت برگزار خواهد شد.

وی افزود: این طرح همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا عید فطر ادامه دارد.

مثنوی کرد: جامعه هدف این طرح خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست و بی بضاعت بوده و طی آن کمک هایی در راستای بهبود وضعیت معیشت به آنان خواهد شد.

وی بیان داشت: تا کنون طی این طرح به بیش از 200خانوار کمکهایی شده است.

مثنوی اطعام این خانواده ها در ماه مبارک رمضان را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و خواستار مشارکت خیرین در این طرح شد.

وی برگزاری اردوهای جهادی در مناطق مختلف استان و اهدای خون را از دیگر برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.