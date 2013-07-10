شرایط انتخاب وزیران در دولت جدید مصر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حازم الببلاوی گفت: رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید از امروز شروع می شود و احتمالا ظرف دو یا سه روز آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: لیاقت و شایستگی، اساس انتخاب وزیران جدید است.تا به این لحظه جمع بندی درباره اسامی افراد مطرح نشده است.

الببلاوی درباره احتمال حضور وزیران وابسته به حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین در کابینه جدید از جمله باسم عوده وزیر خواربار گفت: تا کنون در این باره بحثی مطرح نشده است به هر حال رایزنی ها ادامه دارد و افراد لایق و با کفایت جوان کنار گذاشته نخواهند شد.