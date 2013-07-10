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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۷

از سوی الببلاوی؛

شرایط انتخاب وزیران در دولت جدید مصر اعلام شد

شرایط انتخاب وزیران در دولت جدید مصر اعلام شد

نخست وزیر موقت مصر با اشاره به مهلتی که ظرف آن کابینه جدید را تشکیل خواهد شد، اصل شایسته سالاری را یک اصل مهم در انتخاب وزیران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حازم الببلاوی گفت: رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید از امروز شروع می شود و احتمالا ظرف دو یا سه روز آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: لیاقت و شایستگی، اساس انتخاب وزیران جدید است.تا به این لحظه جمع بندی درباره اسامی افراد مطرح نشده است.

الببلاوی درباره احتمال حضور وزیران وابسته به حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین در  کابینه جدید از جمله باسم عوده وزیر خواربار گفت: تا کنون در این باره بحثی مطرح نشده است به هر حال رایزنی ها ادامه دارد و افراد لایق و با کفایت جوان کنار گذاشته نخواهند شد.

کد مطلب 2094646

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