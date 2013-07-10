نمازخانه های بین راهی ملایر با نصب تابلو مشخص شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزاد بخت روز چهارشنبه در ستاد اقامه نماز شهرستان ملایر با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ نماز به عنوان امرالهی بر همه واجب و ضروری است، گفت: در این راستا روحانیون وظیفه سنگین تری دارند.

وی بر نصب بنر و تهیه بروشور با محتوای فرهنگ نماز در شهرستان توسط شهرداریها و بخشداری ها تاکید و در ادامه بر مدیریت واحد بر مساجد و حسینه ها در همه نقاط شهرستان تاکید و عنوان کرد: این اماکن مذهبی در برخی نقاط باید از مهجوریت در آمده و ساماندهی شوند.

فرماندار ویژه ملایر همچنین بر نصب تابلوهای حد ترخص از پنج محور ورودی ملایر تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید روحانیون اقدام کرده و شهرداری نیز نسبت به نصب این تابلوها اقدام کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات امروز در جامعه را توأم نبودن بصیرت همراه با معنویات خواند.

هر اندازه موقعیت اجتماعی و فرهنگی بالاتر باشد احتمال لغزش نیز بالاتر است

احمد آریایی نژاد ابراز کرد: هر اندازه موقعیت اجتماعی و فرهنگی بالاتر باشد احتمال خطا و لغزش نیز بالاتر است که در این راستا مسئولان باید مراقب باشند.

وی خواستار ارزیابی عملکرد و فعالیتهای سالانه مساجد و حسینیه های شهرستان ملایر در بحث نماز شد و بر نظافت و بهداشت عمومی مساجد در ملایر تاکید کرد.

دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی و بزه های جامعه از نبود تقوا و کم رنگ شدن معنویت از جمله فریضه نماز در جامعه است.

علی نعمت چهاردولیی بر توجه به مسایل فرهنگی و اعتقادی در جامعه تاکید کرد و افزود: امروز بحث نرم افزاری نماز از نظر خروجی و نحوه برگزاری آن مهم است.

وی گفت: در صورت درست هدایت شدن، بسیاری از بزه های اجتماعی از بین خواهد رفت.

در 78مسجد ملایر نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می شود

مسوول ستاد اقامه نماز شهرستان ملایر نیز بیان داشت: در حال حاضر، در 78مسجد این شهرستان نماز جماعت مغرب و عشاء، برگزار میشود

حجت الاسلام مهدی بیات افزود: در 40 مسجد نماز ظهر و عصر ومغرب و عشاء و در 20 مسجد فقط نماز جماعت صبح اقامه می شود.

حجت الاسلام بیات از همکاری 109 روحانی برای برگزاری نماز جماعت در مدارس ملایر خبر داد و گفت: در 30 اداره و 20 خوابگاه دانشجویی نیز در ملایر نماز جماعت برگزار می شود.

بیات بر تشکیل شورای اقامه نماز در ادارات این شهرستان تاکید کرد و گفت: جلسات شورای اقامه نماز باید با راه کارهای جدید باشد و خروجی این جلسات در شهرستان عملی شود.