منوچهر کمالی قهرمان مسابقات تنیس منطقه یک کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال منوچهر کمالی از تهران با شکست شهاب موسویان دیگر بازیکن تهرانی به قهرمانی رسید.

امیر حسین بادی از قم و امیر سالار مولایی از زنجان نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

این رقابتها زیر نظر کمیته مسابقات سازمان لیگ تنیس ایران و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و هیئت تنیس استان همدان در محل آکادمی تنیس الیت برگزار شد.

سرداور مسابقات مرتضی حسین دوست از تهران و مدیر اجرایی مسابقات فرامرز سرداری مهر از همدان بود.

نفرات برتر این مسابقات علاوه بر دریافت جوایز نقدی، در رنکینگ تنیس بازان ایران نیز امتیاز کسب می کنند.

در این مسابقات 34 تنیس باز از استان های قم، همدان، البرز، اصفهان ، زنجان و تهران حضور داشتند.