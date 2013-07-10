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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

منوچهر کمالی قهرمان مسابقات تنیس منطقه یک کشور شد

منوچهر کمالی قهرمان مسابقات تنیس منطقه یک کشور شد

همدان – خبرگزاری مهر: منوچهر کمالی قهرمان مسابقات قهرمانی منطقه یک تنیس ایران با عنوان یادواره "شهید سید احمد برقعی" و گرامیداشت سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال منوچهر کمالی از تهران با شکست شهاب موسویان دیگر بازیکن تهرانی به قهرمانی رسید.

امیر حسین بادی از قم و امیر سالار مولایی از زنجان نیز به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

این رقابتها زیر نظر کمیته مسابقات سازمان لیگ تنیس ایران و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و هیئت تنیس استان همدان در محل آکادمی تنیس الیت برگزار شد.

سرداور مسابقات مرتضی حسین دوست از تهران و مدیر اجرایی مسابقات فرامرز سرداری مهر از همدان بود.

نفرات برتر این مسابقات علاوه بر دریافت جوایز نقدی، در رنکینگ تنیس بازان ایران نیز امتیاز کسب می کنند.

در این مسابقات 34 تنیس باز از استان های قم، همدان، البرز، اصفهان ، زنجان و تهران حضور داشتند.

کد مطلب 2094657

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