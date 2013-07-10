مشکل آب شرب روستاهای پارس آباد حل شود/ لزوم توزیع عادلانه امکانات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب برومند عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بخش تازه کند پارس آباد افزود: تامین آب آشامیدنی روستاهایی نظیر تکله، دوست کندی و... به اندازه تامین آب آشامیدنی در شهرها اهمیت دارد و نباید تفاوتی قائل شد.

وی آب، راه، کشاورزی و بهداشت و درمان را چهار اولویت عمده روستائیان برشمرد و تاکید کرد که باید در این راستا اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس تصریح کرد: اعتبارات در سطح استان باید بگونه ای تقسیم شود که به مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر اختصاص یابد .

وی ادامه داد: تبعیض به هیچ وجه قابل قبول نیست، اگر امکانات و منابع نداریم نباید در هیچ جایی امکانات دهیم و اگر امکانات و منابعی در اختیار داریم، متعلق به تمامی آحاد جامعه است و باید با عدالت بین همه توزیع شود.

برومند وضعیت جاده ها، نبود گازرسانی در برخی مناطق، خاکی بودن 30 تا 40 درصد جاده‌های روستایی، شرایط نامطلوب آسفالت شهر و ایجاد اشتغال و حمایت از ورزش و اماکن ورزشی را از مطالبات و مشکلات این شهر عنوان کرد که باید به آن توجه شود.

وی هدف همه دستگاههای دولتی را خدمت به مردم و رفع نیازهای اولیه و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها دانست و یادآور شد: باید در قبال این مردم احساس تکلیف بکنیم، چرا که کشور در حال حاضر درگیر یک جنگ سخت اقتصادی است که می‌توان با مدیریت دولت تدبیر و امید و تدابیر اتخاذ شده در آینده روزبه‌روز به بهترشدن این روند ادامه دهیم.

این نماینده مجلس در عین حال ایجاد فضای وحدت و همدلی در میان مسئولین شهرستان پارس آباد را یک نیروی پیشرو و مقتدر عنوان کرد.

وی همچنین از روند اجرایی پروژه نیمه تمام آتش نشانی شهرداری شهر تازه کند پارس آباد بازدید کرد. این پروژه در سال 90 با هزینه بالغ بر 150 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی در زمینی به مساحت هزار متر مربع و با زیر بنایی 330 متر با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال اجرا است.