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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۴

لاوروف:

مخالفان سوری از گاز سارین استفاده کرده اند

مخالفان سوری از گاز سارین استفاده کرده اند

وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست خبری با همتای بلا روسی اش از به کار گرفته شدن گاز سازین در مناطق تحت کنترل گروههای مسلح در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سرگئی لاوروف گفت: نتایج تحقیقات که روسیه درباره موضوع سلاح شیمیایی در سوریه انجام داده است نشان می دهد که بمبهای سارین در مناطقی در نزدیکی حلب در مارس گذشته به کار گرفته شده است که تحت کنترل مخالفان سوری بوده است.

وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: مسکو مخالفتی با انتشار نتایج تحقیقاتش درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ندارد و تحقیقات روسیه جای تردیدی باقی نمی گذارد.

لاوروف افزود: ما همه اسناد و تصاویر مراکز که نمونه های گاز سارین در سوریه از آنجا به دست آمده است، به سازمان ملل متحد داده ایم.

 

کد مطلب 2094665

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