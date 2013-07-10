شبکه تحول اداری در استان قزوين راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي درافشاني روز چهارشنبه در جلسه پژوهش، فن آوري و تحول اداري استان قزوين که در روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: موضوع اصلی شبکه تحول اداری زمینه های کلی مدیریت منابع انسانی و تحول اداری در ساختار یکپارچه نظام اداری دستگاههای اجرایی استان است.



وی افزود: فعالیت اصلی این شبکه، تعیین وضعیت موجود دستگاههای اجرایی استان و ساختار دهی وضعیت های آتی ممکن در دو حوزه اصلی موضوعات ساختار محور و مباحث مدیریت منابع انسانی استان است.



وی با بیان اینکه سیاست های کلی نظام اداری، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلی ترین معیار و ضوابط هنجاری دستگاههای اجرایی در این حوزه فعالیت تخصصی است بر اهتمام بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی به منظور نهادینه شدن آن از طریق سیستم انسجام یافته و یکپارچه شبکه تحول اداری در استان تاکید كرد.



این مسئول تصریح کرد: هدف اصلی از راه اندازی این شبکه ارتقاء و بهبود مستمر شاخص های منابع انسانی و تحول اداری استان در جهت انطباق پذیری و یا به حداقل رساندن فاصله بین وضع موجود و وضع مقدور و در شرایط آرمانی تحقق و ضعیت مطلوب است.