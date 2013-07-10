سارقان مسلح بانکهای هرمزگان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی از دستگیری عاملان هشت فقره سرقت مسلحانه از بانک های هرمزگان دوسال پس از اولین سرقت این گروه خبر داد و بیان داشت: طی دوسال اخیر در مجموع هشت فقره سرقت از بانکها و موسسات مالی در شهرهای بندرعباس، میناب و بندرخمیر صورت گرفته بود که با انجام کار اطلاعاتی و روشهای تخصصی پلیس، اعضای دو باند سرقت مسلحانه در هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از هشت سرقت مسلحانه انجام شده، سرقت بانک در بندرخمیر ناموفق بود و هفت سرقت دیگر در دو شهرستان میناب و بندرعباس به وقوع پیوست که هفت مورد آن توسط یک باند پنج نفره در استان و یک مورد نیز توسط سارقان مسلح استان فارس در بندرعباس انجام شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه مجموع وجوه مسروقه از شش بانک هرمزگان سه میلیارد و 900میلیون ريال بوده است، افزود: شیوه این سرقت‌ها، شناسایی بانکها و موسساتی که از پوشش حفاظتی کمتری برخوردار بوده اند و سرقت از آنها بوده است و با دستگری اعضای این باند هیچ پرونده سرقت مسلحانه از بانک در هرمزگان وجود ندارد که به نتیجه نرسیده باشد.

سردار محمدی یگانه خاطرنشان کرد: بیشتر بانکهایی که مورد سرقت قرار گرفتند، در مناطق روستایی قرار داشتند که سارقان پس از چند روز مراقبت با مناسب دیدن اوضاع با استفاده از نقاب چهره خود را پوشانده و با تهدید اسلحه و ارعاب کارکنان، در مدت کوتاهی وجوه بانکها اعم از پیشخوان، گاوصندوق و دستگاه‌های خودپرداز را سرقت و با استفاده از خودرو به سمت کوهستانها و مناطق صعب العبورمتواری می شدند.