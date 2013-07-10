کتاب همدان در مشروطه رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروتن عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درخصوص این کتاب گفت: در این کتاب یکی از مهمترین اتفاق های تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه، دوران مبارزه و آزادی خواهی بررسی شده است.

وی افزود: هدف اصلی تألیف این کتاب، بازگویی نقش واقعی همدان در انقلاب مشروطه است، زیرا این حرکت و نقش مهم تا کنون در یک مجموعه مستقل مورد بررسی قرار نگرفته و نقش بزرگان، مبارزان، انجمن های همدان در این اتفاق بزرگ بیان نشده است.

فروتن ادامه داد: این کتاب در قالب یک کار پژوهشی در اسناد و منابع به جا مانده که متأسفانه تعداد آنها هم کم است، می کوشد ترسیم گر واقعی خواسته ها و اقدامات مردم همدان در عصر مشروطه باشد و در ماحصل سخن به یک نتیجه کلی درباره نقش مهم همدان در دوران مشروطیت برسد.

وی عنوان کرد: این کتاب مشتمل بر 4 بخش همدان قبل از مشروطیت، همدان در مشروطیت، فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اندیشه ها و آراء مشروطیت است.

انتشارات برکت کوثر این کتاب را در 270 صفحه و با قیمت هفت هزار تومان منتشر کرده است.