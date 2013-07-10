مهلت ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان خراسان شمالی تمدید شد

فرامرز صدقي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه تاكنون اطلاعات بيش از 81 درصد از دانش آموزان خراسان شمالي در شهرستان ها و مقاطع تحصيلي مختلف در سامانه نام‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان با عنوان سناد، ثبت شده است، افزود: بيشترين آمار ثبت نام الکترونیکی مربوط به دانش آموزان شهرستان راز و جرگلان با 93 درصد پيشرفت و كمترين آمار نیز مربوط به دانش آموزان شهرستان شيروان با 75 درصد ثبت در سامانه است.

صدقی همچنین با اشاره به ثبت نام 14 هزار كلاس اولي در پايه اول ابتدايي در استان اظهار داشت: تاکنون اطلاعات 85 درصد از این نوآموزان در سامانه نام‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان با عنوان سناد ثبت شده است.

وی با یادآوری اینکه مهلت قبلی ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان خراسان شمالی پانزدهم تیر ماه تعیین شده بود، از تمدید این مهلت خبر داد و افزود: بر این اساس مديران آموزشي باید حداكثر تا 22 تير ماه نسبت به وارد كردن اطلاعات دانش آموزان به سامانه سناد اقدام نمايند.

صدقی با بيان اينكه ملاك ثبت نام هر دانش آموز صرف نظر از پايه و مقطع تحصيلي درج مشخصات وي در سامانه الكترونيكي نام نويسي آموزش و پرورش است، اظهار داشت: لازم است به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل در حوزه رفاهي و آموزشي و نيز صدور ابلاغ كاركنان و معلمان مدارس، مديران آموزشي هر چه سریعتر برای ثبت الکترونیکی اطلاعات دانش آموزان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال تحصيلي گذشته 168 هزار دانش آموز مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در هزار و 750 آموزشگاه خراسان شمالي تحصيل كردند.