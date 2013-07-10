نمایش های بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک در مهد کودک ها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه آسیب شناسی و مروری بر جشنواره نوزدهم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار شد، گفت: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با نظم بسیار و کیفیت بالایی در همدان برگزار شد.

وی با بیان اینکه جشنواره گذشته نقاط قوت بسیاری داشت، گفت: برگزاری افتتاحیه مراسم در محلات سطح شهر و به صورت عمومی از جمله نقاط قوت بود.

وی گفت: قبل از برگزاری مراسم دغدغه آن را داشتیم که مشکلاتی به وجود بیاید؛ اما مراسم افتتاحیه به قدری خوب برگزار شد که به فکر افتادیم برای سایر جشنواره ها نیز از این شیوه استفاده کنیم.

کرمی استقبال گسترده مردم همدان از جشنواره نوزدهم را قابل توجه دانست و اظهار کرد: مردم همدان استقبال بی نظیری از نمایش ها داشتند و مهمان نوازی آنها توجه همه مهمانان بخصوص مهمانان خارجی را به خود جلب کرد.

وی با تأکید بر اینکه جشنواره بیستم باجشنواره های گذشته اندکی متفاوت است، عنوان کرد: امسال بخش نمایش خردسال نیز به جشنواره اضافه شده است و سعی بر آن است در داوری آثار از پیشکسوتان تئاتر استان همدان، بیشتر استفاده شود.

کرمی افزود: از نکات برجسته جشنواره امسال، استقبال گسترده گروه های خارجی از جشنواره است.

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه کرد: حمایت از گروه های شهرستانی یکی از محورهای اصلی جشنواره است.

وی گفت: اگر آثاری که از استان همدان به دبیرخانه ارسال می شود به حد نصاب برسد، این آثار به صورت زنده بازبینی خواهند شد.