128 هزار نفر از جشنواره نوزدهم تئاتر کودک استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش بعدازظهر چهارشنبه در جلسه آسیب شناسی و مروری بر جشنواره نوزدهم تئاتر کودک و نوجوان افزود: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از لحاظ کمی و کیفی در سطح خوبی برگزار شد و افتتاحیه این جشنواره مورد توجه مهمانان داخلی، خارجی و شهروندان همدانی قرار گرفت.

فیض منش عنوان کرد: برای جشنواره بیستم نیز برنامه های خوبی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می توان به برگزاری مراسم افتتاحیه در محلات شهر و حضور واحد سیار تئاتر در شهرها و روستاهای استان همدان اشاره کرد.

وی افزود: جشنواره بیستم تغییراتی نسبت به سال های گذشته دارد و امسال بخش خردسال به جشنواره اضافه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین بخش جنبی از لیست برنامه‌های بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان خارج شده است و جشنواره امسال بخش جنبی ندارد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: بخش خیابانی که علاقمندان زیادی دارد به قوت خود باقی است.

وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد شده مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه کودک و نوجوان تا پایان مرداد ماه، تمدید شود، گفت: همدان زادگاه جشنواره تئاتر کودک است و انتظار می رود در انتخاب و داوری آثار از پیشکسوتان و صاحب نظران هنرهای نمایشی استان بیشتر استفاده شود.

فیض منش درخواست کرد: ستاد مرکزی در تهران برای پوشش سراسری این جشنواره از رسانه ملی رایزنی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر انتخاب آثار با کیفیت، گفت: تقاضای بر این است که استان همدان سهم بیشتری در چگونگی انتخاب آثار و روند اجرایی جشنواره داشته باشد.