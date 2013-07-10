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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

"لئوناردو" از سمت مدیریت ورزشی پاریسن ژرمن کناره‌گیری می‌کند

"لئوناردو" از سمت مدیریت ورزشی پاریسن ژرمن کناره‌گیری می‌کند

پس از پایان یافتن فصل نقل و انتقالات تابستانی در تاریخ اول سپتامبر، "لئوناردو" از سمت مدیریت ورزشی باشگاه پاریسن ژرمن کناره گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پاریسن ژرمن در بیانیه خود در خصوص این خبر آورده است: کادر باشگاه از چنین تصمیمی ناراحت است اما به آن احترام می‌گذارد. جا دارد که به خاطر کارهای فوق‌العاده انجام شده در زمینه ساختاری این باشگاه اروپایی از وی تشکر کنیم. برای لئوناردو بهترین‌ها را آرزومندیم و اینکه دوره درخشان خود را با موفقیت تداوم بخشد.

بر پایه گزارش ساکرنت، لئوناردو در تابستان سال 2011 به سمت مدیریت ورزشی تیم فوتبال پاریسن ژرمن منصوب شد. وی پیش از این در تیم میلان با کارلو آنچلوتی همکاری کرده بود.

کد مطلب 2094681

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