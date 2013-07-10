نوای کلام الهی به عرش رسید/ 30 روز جمع خوانی قرآن در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جمع خوانی قرآن کریم عصر چهارشنبه همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان در حسینیه اعظم هیئت جوانان بنی هاشم ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی، امام جمعه موقت ارومیه، شهردار و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم و چهار قاری برجسته و بین المللی قرآن کریم برگزار شد.

در این مراسم روح بخش و معنوی که مقرر است تا پایان ماه مبارک رمضان در حسینیه اعظم ارومیه واقع در خیابان محراب روبروی مصلای امام خمینی(ره) برگزار شود، جز اول قرآن قرائت و مقرر است هر روز یک جز قران جمع خوانی و ختم جمعی قرآن در ماه ضیافت الهی در ارومیه محقق شود.

مشاور مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه برای آگاهی مردم از مراسم جمع خوانی قرآن کریم به صورت زنده هر روز از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه بر روی آنتن استانی مرکز استان می رود، تیزرها و بنرهای تبلیغاتی در اکثر نقاط شهر نصب شده است، ادامه داد: بر اساس هماهنگی های انجام شده و با سازمان صدا و سیما مجوز پخش 6 برنامه زنده تلویزیونی از شبکه های سراسری سیما برای مرکز ارومیه صادر شده است.

علی ملا احمدی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری همه دستگاههای متولی برنامه جمع خوانی قرآن کریم هر روز با شکوه بیشتری برگزار شود و این طرح الگوی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود، ادامه داد: مهجوریت قرآن در زندگی مردم علنی بوده و فقط در صوت و لحن و تزئینات مجالس مورد استفاده قرار می گیرد و وارد بطن زندگی مردم نشده که دستگاههای متولی باید آسیب شناسی و راهکارهای خود را برای تحقق سبک زندگی اسلامی مد نظر مقام معظم رهبری بر اساس آموزه های قرآن در جامعه پیاده شود.

وی با بیان اینکه توان قراتی و تلاوتی قرآن کریم در آذربایجان غربی بالا است، ادامه داد: امسال صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی برای رده های سنی مختلف برنامه های ارشادی و تربیتی با محوریت اخلاق در قرآن و انسان در قرآن و قرآن و حیات طیبه تهیه و پخش می کند.