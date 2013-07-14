مهدهای دو زبانه مجاز به دریافت 10 درصد افزایش شهریه/ اجرای نرخهای جدید از مهر ماه

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهریه مهدهای کودک در سال جاری بر اساس نرخ تورم و همچنین نظر کمیته 3 جانبه و هماهنگی با استانهای کشور تعیین و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میزان افزایش شهریه مهدهای کودک از 30 درصد بیشتر نخواهد بود، گفت: تا پایان تیرماه تعیین تعرفه مهدهای کودک مشخص می شود و تا نیمه مرداد ماه به مهدها اعلام و در نهایت از ابتدای مهرماه در تمامی مهدهای کودک سراسر کشور اجرایی می شود و تا آن زمان هیچ مهدی حق افزایش شهریه را ندارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: شهریه مهدهای کودک بر اساس شهر، استان، منطقه و همچنین ستاره‌دار بودن آنها (یک تا سه ستاره) مشخص می‌شود.

به گفته نفریه، در حال حاضر بهترین مهد کودک بدون ارائه خدمات جانبی و کلاسهای فوق برنامه حداکثر 300 هزار تومان دریافت می کند و البته دریافت شهریه مهدها در مناطق مختلف شهرستانها متفاوت است و بستگی به نیمه وقت، پاره وقت و یا تمام وقت بودن و همچنین شبانه روزی بودن مهدها دارد.

وی در مورد شهریه کلاسهای فوق برنامه نیز اظهار داشت: تمامی مهدهای کودک برای برگزاری کلاسهای فوق برنامه فقط حق دارند 10 درصد شهریه خود را افزایش دهند و دو زبانه بودن مهدها نیز نوعی کلاس فوق برنامه است و شامل همین 10 درصد افزایش می شود و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و با آنها برخورد خواهد شد.