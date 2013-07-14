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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۶

مهدهای دو زبانه مجاز به دریافت 10 درصد افزایش شهریه/ اجرای نرخهای جدید از مهر ماه

مهدهای دو زبانه مجاز به دریافت 10 درصد افزایش شهریه/ اجرای نرخهای جدید از مهر ماه

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، افزایش شهریه مهدهای کودک را در سال جاری حداکثر 30 درصد و اجرای آن را از مهر ماه اعلام کرد و گفت: مهدهای کودک برای برگزاری کلاسهای فوق برنامه که دو زبانه را نیز شامل می شود، فقط حق افزایش 10 درصد شهریه را دارند.

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهریه مهدهای کودک در سال جاری بر اساس نرخ تورم و همچنین نظر کمیته 3 جانبه و هماهنگی با استانهای کشور تعیین و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میزان افزایش شهریه مهدهای کودک از 30 درصد بیشتر نخواهد بود، گفت: تا پایان تیرماه تعیین تعرفه مهدهای کودک مشخص می شود و تا نیمه مرداد ماه به مهدها اعلام و در نهایت از ابتدای مهرماه در تمامی مهدهای کودک سراسر کشور اجرایی می شود و تا آن زمان هیچ مهدی حق افزایش شهریه را ندارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: شهریه مهدهای کودک بر اساس شهر، استان، منطقه و همچنین ستاره‌دار بودن آنها (یک تا سه ستاره) مشخص می‌شود.

به گفته نفریه، در حال حاضر بهترین مهد کودک بدون ارائه خدمات جانبی و کلاسهای فوق برنامه حداکثر 300 هزار تومان دریافت می کند و البته دریافت شهریه مهدها در مناطق مختلف شهرستانها متفاوت است و بستگی به نیمه وقت، پاره وقت و یا تمام وقت بودن و همچنین شبانه روزی بودن مهدها دارد.

وی در مورد شهریه کلاسهای فوق برنامه نیز اظهار داشت: تمامی مهدهای کودک برای برگزاری کلاسهای فوق برنامه فقط حق دارند 10 درصد شهریه خود را افزایش دهند و دو زبانه بودن مهدها نیز نوعی کلاس فوق برنامه است و شامل همین 10 درصد افزایش می شود و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و با آنها برخورد خواهد شد.

کد مطلب 2095236

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