فضاي عمومي جامعه بايد متناسب با شان و جايگاه ماه مبارك رمضان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج كه در مسجد جامع اين شهر اقامه شد، اظهار داشت: ما در يك كشور اسلامي و در جامعه اي مسلمان زندگي مي كنيم و به همين دليل بايد فضاي عمومي جامعه و كشور متناسب با شان ماه مبارك رمضان باشد.

وي ادامه داد: ماه مبارك رمضان يكي از ماه هاي بسيار مهم در راستاي عبادت مسلمانان به شمار مي رود و با توجه به اين مهم همه ما به عنوان مسلمان نه تنها بايد دستورات ديني خود را به بهترين شكل ممكن انجام دهيم بلكه بايد در كنار آن شان اين ماه مبارك را در فضاي عمومي جامعه نيز به خوبي رعايت كنيم.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه بايد فضاي عمومي در سطح جامعه رنگ و بوي رمضان داشته باشد، عنوان كرد: حضور در برنامه هاي ديني و مذهبي به ويژه برپايي نمازهاي جماعت در مساجد سراسر كشور به ويژه استان كردستان در اين ماه عزيز از اهميت زيادي برخوردار است.

وي كمك به افراد نيازمند را يكي از سفارش هاي اكيد بزرگان دين مبين اسلام در ايام ماه مبارك رمضان عنوان كرد و افزود: همه ما به عنوان مسلمان وظيفه داريم كه نسبت به سرنوشت همسايه و همشهري خود حساس باشيم و افراد نيازمند را نيز به خوبي مورد حمايت خود قرار دهيم.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود در خطبه هاي امروز نماز جمعه سنندج عنوان كرد: وجود رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از نعمت هاي خداوند به ملت ايران است و به همين دليل ما بايد قدردان باشيم و در راستاي كمك به اعتلاي نظام اسلامي كه همان هدف اصلي رهبر معظم انقلاب است، تلاش كنيم.

وي حركت در مسير رهنمودها و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامي را به عنوان اصلي ترين شيوه در راستاي خنثي كردن توطئه هاي دشمنان نظام، مورد تاكيد قرار داد و افزود: حركت در مسير رهنمودهاي رهبري باعث مي شود كه نظام اسلامي بيش از گذشته در مسير اقتدار و پيشرفت قرار گيرد.

امام جمعه سنندج در بخش پاياني سخنان خود در خطبه هاي نماز جمعه سنندج يادآور شد: امنيت كنوني در ايران اسلامي با صرف هزينه هاي بسياري به دست آمده و همه ما بايد با حضور خود در صحنه هاي مختلف از اين نعمت ارزشمند حفاظت كنيم.