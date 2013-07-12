25 درصد مصوبات دوسال اخیر دولت خلاف قانون بود/ فهرست 159مصوبه غیرقانونی

از طرف دیگر تصویبنامهها، آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای هیأت دولت، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند، لذا دولتها از ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۶۸ و مجلس سوم تاکنون، مطابق اصل ۱۳۸ عمل کردهاند.
از این رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این آمار نسبت به قبل افزایش یافته است.
همچنین طی بررسیهای به عمل آمده خبرنگار خانه ملت، میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولتهای گذشته حدود ۷درصد بوده اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرتها به ۲۵ درصد رسید است. یعنی حدود ۲۵ درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده است.
فهرست مصوبات دولت در مغایرت با قانون در سال نخست مجلس نهم
|
عنوان مصوبه
|
شماره مصوبه
|
تاریخ ابلاغ
|
تاریخ اعلام مغایرت
|
تهاتر دیون و مطالبات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با دولت بابت سد گتوند
|
۱۵۸۹۲۶/ت۴۷۴۲۹هـ
|
۹/۸/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان خوزستان
|
۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱هـ
|
۱۴/۱۰/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان البرز
|
۲۴۱۱۰۷/ ۴۵۹۹۷
|
۲۵/۱۰/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان
|
۳۳۵۶۰/ ۴۶۳۷۰
|
۱۸/۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اعطای تسهیلات به صندوق تأمین اجتماعی
|
۶۰۴۹/ت ۴۷۹۶۹هـ
|
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸هـ ۶/۷/۱۳۹۰ موضوع: تفویض اختیار هیئت وزیران در امور اجرایی موضوع بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور
|
۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ
|
۲۶/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر
|
۲۹۲۱۷۳/۴۶۲۶۹
|
۱۸/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی
|
۴۶۹۰۸/ت۴۴۶۴۶ن
|
۲/۳/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
انتقال بدهی شرکتهای توانیر، آب منطقهای و... به دولت
|
۱۳۴۸۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ
|
۶/۷/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار جهت مرکز ملّی رقابت
|
۱۹۲۴۳۴/ت۴۷۶۱۳هـ
|
۳۰/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
برقی نمودن راه آهن دوخطه تهران –مشهد
|
۱۸۹۱۰۱/ت۴۷۵۳۲هـ
|
۲۷/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۰۷۸۹۳/ت۴۶۶۸۴هـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ موضوع: تضمین بازپرداخت اصل و سود ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط دولت
|
۱۹۶۵۸۲/ت۴۶۶۸۴هـ
|
۶/۱۰/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء
|
۱۴۱۸۹۷/ت۴۷۳۵۲ن
|
۱۷/۷/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان
|
۱۲۴۹۳۹/۴۵۱۱۷
|
۶/۶/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی
|
۱۷۲۳۲۳/ت۴۶۴۰۸هـ
|
۱/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان گلستان
|
۱۶۹۷۷۵/۴۵۴۳۷
|
۱/۸/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷ / ت ۴۷۱۳۸ هـ ۶/۷/۱۳۹۰ ناظر بر تفویض اختیارات جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به وزیر نیرو
|
۱۷۸۲۲۸/ت۴۷۱۳۸هـ
|
۶/۷/۱۳۹۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمند سازی یارانهها
|
۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲هـ
|
۲۷/۶/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص وجه به کمیته امداد امام خمینی(ره)
|
۱۴۶۴۵۲/ت۴۶۶۳۳هـ
|
۲۴/۷/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری
|
۲۲۳۳۰۴/ت۴۷۶۰۵هـ
|
۱۵/۱۱/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوّبه ناظر بر شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیّتی
|
۲۴۸۱۹۷/ت۴۴۹۱۳ک
|
۱۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس تا مرکز استان آذربایجان شرقی
|
۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷هـ
|
۲۵/۱۰/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اجازه استخدام خدمتگزار در وزارت آموزش و پرورش
|
۲۰۸۴۶۳/ت۴۷۵۱۵هـ
|
۲۱/۱۰/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۲۶/ت۴۷۴۲۹هـ ۹/۸/۱۳۹۰ در خصوص بدهی قطعی دولت به قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)
|
۱۵۵۴۵۵/ت۴۷۴۲۹هـ
|
۲۵/۸/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تأمین مالی طرحهای ساختمان سدّ نرماب
|
۲۱۷۴۶۴/ت۴۳۸۳۲هـ
|
۹/۱۱/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲هـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ موضوع: الحاق ۷۰۰ هکتار به عنوان اراضی فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز موضوع تصویب نامه های شماره ۱۰۲۴۲/ت۲۲۷۷۶ ک ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ و شماره ۱۸۷۰۶/ت۳۷۱۹۲ه ۱۳۸۶/۰۲/۱۱
|
۲۳۹۶۸۰/۴۶۸۶۰
|
۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار هزینهای و تملک دارایی از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
|
۱۷۷۹۳۷/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۱۰/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار هزینهای و تملک دارایی از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به استان تهران
|
۱۷۷۹۳۸/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۱۰/۹/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
ارائه تسهیلات برای خوابگاههای دانشجویی
|
۱۹۷۰۸۳/ت۴۷۵۵۲هـ
|
۶/۱۰/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان
|
۲۷۷۵۴۶/۴۶۱۷۲
|
۴/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزرات آموزش و پرورش در استان گیلان
|
۲۷۷۵۴۱/۴۶۱۷۲
|
۴/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان
|
۲۷۷۵۸۶/۴۶۱۷۲
|
۴/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در استان گیلان
|
۲۷۷۵۷۳/۴۶۱۷۲
|
۴/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گیلان
|
۲۷۷۵۳۶/۴۶۱۷۲
|
۴/۱۲/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان ایلام
|
۶۹۹۵۶/۴۴۷۶۲
|
۲۹/۳/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف استانداری گلستان در استان گلستان
|
۱۷۵۹۳۳/۴۵۴۳۷
|
۸/۸/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران
|
۲۱۴۱۶۰/۴۵۸۶۷
|
۲۷/۹/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان مازندران
|
۲۱۴۱۶۶/۴۵۸۶۷
|
۲۷/۹/۱۳۸۹
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تعیین قیمت فروش سنگ آهن
|
۲۳۷۷۳۶/ت۴۷۸۴۲ن
|
۲/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۰/۴/۱۳۹۱
|
تکلیف شرکت ملّی نفت به واریز وجوه به حساب خزانه
|
۴۱۲۷۱/۹۰/م/ت ۴۷۸۹۴هـ
|
۱۷/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تکلیف شرکت ملّی نفت ایران به واریز وجوه به حساب خزانه
|
۴۱۲۵۵/۹۰/م/ت۷۸۹۴هـ
|
۷/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تکلیف خزانهداری کلّ کشور به پرداخت وجه به صورت علیالحساب به سازمان هدفمندسازی یارانهها
|
۴۱۸۵۴/۹۰/مخ/ت۷۹۱۴۴ه
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
تکلیف خزانه داری کلّ کشور به پرداخت وجه به صورت علیالحساب به سازمان هدفمندسازی یارانهها
|
۴۱۸۵۵/۹۰/مخ/ت۷۹۱۴۴ه
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۷/۴/۱۳۹۱
|
آییننامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر، موضوع ماده(۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی
|
۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک
|
۲۷/۳/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
انتقال بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک به گروه دو موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
|
۳۰۳۳۰/۴۷۷۹۱
|
۱۹/۲/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار به دستگاههای اجرایی
|
۲۵۶۷۰۳/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
تبدیل روستای احمد آباد مستوفی به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر
|
۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ
|
۲۸/۱/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
تعیین سود بازرگانی شکر خام
|
۲۵۰۵۷۲/ت۴۷۸۴۰ک
|
۲۰/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
مجوز افزایش بودجه پرسنلی سال ۱۳۹۰ شرکتهای دولتی
|
۲۵۸۲۲۱/ت۴۷۸۸۳هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی کشور
|
۲۵۸۱۳۲/ت۴۷۹۴۴هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
ضریب حقوق سال ۱۳۹۱
|
۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ
|
۲۷/۳/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
افزایش سرمایه بانک مسکن
|
۱۱۳۲۷/ت۴۷۹۹۱هـ
|
۲۷/۱/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
واگذاری ساختمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت(ع)
|
۱۳۵۳۷/ت۴۷۷۵۶هـ
|
۳۰/۱/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
دستورالعمل تبصره(۲) ماده(۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
|
۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ
|
۸/۳/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
آئیننامه اجرایی بند «الف» ماده(۱۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
|
۲۳۵۵۲/ت۴۷۸۱۱هـ
|
۱۲/۲/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
|
۵۰۳۰۴/ت۴۷۶۸۵هـ
|
۱۶/۳/۱۳۹۱
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت
|
۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱
|
۱۷/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای ذیربط
|
۲۵۸۴۶۰/ت۵۱۵هـ
|
۲۹/۸/۱۳۹۰
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
خرید زمین برای پایگاه اداره کل اطلاعات استان مازندران
|
۲۸۷۳۱-۸۹/م/۴۵۸۶۷
|
۲۷/۹/۱۳۸۹
|
۱۲/۵/۱۳۹۱
|
آییننامه بند «ب» ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
|
۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ
|
۸/۳/۱۳۹۱
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
مکلّف شدن خزانهداری کل به پرداخت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
|
۲۵۸۴۴۵/ت۴۷۴۵۹هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
مکلّف شدن خزانهداری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|
۲۵۱۰۱۴/ت۴۷۹۴۴هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
مجوز سرمایهگذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی
|
۱۳۴۶۷۹/ت۴۵۲۴۵ن
|
۱۷/۶/۱۳۸۹
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
مجوز سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
|
۱۳۴۷۰۱/ت۴۵۲۴۳ن
|
۱۷/۶/۱۳۸۹
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار برای نهاد ریاست جمهوری
|
۲۵۸۳۱۵/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به کمیته امداد امام خمینی(ره)
|
۲۵۸۱۳۳/ت۴۷۹۴۶هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به کمیته امداد امام خمینی(ره)
|
۲۵۸۱۳۱/ت۴۷۹۴۵هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
اصلاح تصویبنامه شماره ۲۲۳۳۰۴/ت ۴۷۶۰۵هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری
|
۲۵۳۳۵۰/ت۴۷۶۰۵هـ
|
۲۳/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۷/۷/۱۳۹۱
|
تعیین نرخ هزینههای دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی
|
۲۰۵۸۳۰/ت۴۱۷۸۸هـ
|
۲۰/۱۰/۱۳۸۸
|
۱۴/۸/۱۳۹۱
|
توقف واگذاری شرکت ملی فولاد ایران
|
۷۲۹۹/۹۱/م/ت۴۸۰۵۹هـ
|
۹/۳/۱۳۹۱
|
۲۳/۵/۱۳۹۱
|
احداث مترو تهران - ورامین –گرمسار
|
۶۶۹۲۳/ت۴۸۱۷۰هـ
|
۱۰/۴/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایهگذاری در طرحهای پالایشگاه گاز بیدبلند
|
۱۳۶۲۴۷/ت۴۵۲۴۴ن
|
۲۱/۶/۱۳۸۹
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به استانداریهای سراسر کشور
|
۲۴۸۸۸/ت۴۸۰۶۸هـ
|
۱۶/۲/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
توقف واگذاری سهام دولت در شرکتهای موضوع جدول پیوست مصوبه
|
۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰هـ
|
۱۶/۲/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
اجرای طرحهای مهر ماندگار از محل منابع بند (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
|
۲۵۸۱۹۳/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
|
۵۸۴۰۶/ت۴۸۱۷۹هـ
|
۲۷/۳/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه اختصاص اعتبار
|
۱۳۰۲۳۶/ت۴۸۰۶۸هـ
|
۲/۷/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
تغییر گروه شرکت تولید نیروی برق شیروان
|
۱۱۱۰۰۶/ت۴۷۲۲۲هـ
|
۴/۶/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته
|
۱۱۴۵۰۷/ت۴۸۴۳۳هـ
|
۸/۶/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
آیین نامه ماده(۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
|
۳۱۶۱۷/ت۴۷۴۵۶هـ
|
۲۰/۲/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
اعمال تکالیف دولت در خصوص ماده(۸) قانون بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق وزارت راه و شهرسازی
|
۱۲۲۴۹/۵۰۶
|
۲۸/۱/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
اجازه انتشار اوراق مشارکت
|
۱۲۰۱۹۶/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۱۸/۶/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
همترازی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با مقامات بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریتخدمات کشوری
|
۱۱۸۰۶۳/ت۴۷۴۴۹هـ
|
۱۴/۶/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
تغییر گروه شرکتهای تولید نیروی برق بیستون و سبزمنجیل
|
۱۱۶۱۳۲/ت۴۷۲۲۲هـ
|
۱۲/۶/۱۳۹۱
|
۲۰/۹/۱۳۹۱
|
ارائه دلار به نرخ مرجع برای برخی از طرحها
|
۱۰۷۴۶۲/ت۴۸۳۳۱هـ
|
۲۸/۵/۱۳۹۱
|
۲۲/۹/۱۳۹۱
|
مکلّف شدن خزانهداری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی
|
۲۵۸۴۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ
|
۲۹/۱۲/۱۳۹۰
|
۲۵/۹/۹۱
|
آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
|
۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ
|
۵/۶/۱۳۹۱
|
۲۶/۹/۹۱
|
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
|
۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ
|
۱۵/۵/۱۳۹۱
|
۲۶/۹/۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ با موضوع صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت از طرف بانک مرکزی
|
۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱
|
۸/۶/۱۳۹۱
|
۲۶/۹/۹۱
|
اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها
|
۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ
|
۲۲/۵/۱۳۹۱
|
۲۶/۹/۹۱
|
صدور مجوز برای نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات
|
۱۴۱۹۰/۹۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ
|
۹/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه واردات خودرو
|
۲۳۴۱۲/ت۴۵۲۵۶هـ
|
۱۲/۲/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
آییننامه اجرایی ماده(۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
|
۵۹۲۳۲/ت۴۶۴۶۹هـ
|
۲۸/۳/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
معتبر دانستن تصمیمات ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی برای تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط
|
۴۵۵۲۹/ت۴۷۷۵۴ن
|
۸/۳/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
مستثنی شدن استان البرز از شمول تصویبنامه هیئت وزیران
|
۲۴۸۱۴۳/ت۴۷۶۴۳هـ
|
۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تأمین مطالبات صندوق تأمین اجتماعی
|
۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به استانداری تهران
|
۲۵۸۱۳۵/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرحهای کشاورزی در استان البرز
|
۲۴۵۳۶۰/ ۴۵۹۹۷
|
۲۸/۱۰/۱۳۸۹
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)
|
۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اجازه انعقاد قرارداد کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت
|
۹۴۷۴۹/ت۴۷۶۴۳هـ
|
۱۴/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
|
۲۵۸۳۱۹/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اعتبارات ابلاغی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
|
۱۶۹۵۵/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۲۷/۱/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تهاتر مطالبات دولت و شرکت هواپیمایی آسمان
|
۲۵۷۰۹۱/ت۴۷۱۳۸هـ
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار جهت تکمیل پروژههای طرح مهر ماندگار
|
۲۵۵۵۸۳/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۲۷/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اختصاص اعتبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
|
۲۵۸۴۵۳/ت۴۶۹۸۱
|
۲۸/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۷۳۵۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ ۲/۹/۱۳۹۰
|
۹۴۷۲۹/ت۴۷۴۵۹هـ
|
۱۴/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تفویض اختیارات رئیس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران
|
۱۶۹۶۰/ت۴۳۵۰۵هـ
|
۳/۲/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
الحاق جزء «ج» به بند(۶) تصویبنامه ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳هـ ۱/۱۱/۱۳۹۰
|
۲۳۴۴۶/ت۴۷۶۴۳هـ
|
۱۲/۲/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
انتقال اعتبارات بند (۲) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به سال بعد
|
۲۵۸۴۶۱/ت۴۸۰۲۲هـ
|
۲۹/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوّبه ناظر به مسئولیّت دولت به پرداخت بدهیهای ناشی از انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی و تابعه وزارت راه و شهرسازی
|
۱۵۶۱۳۷/ت۴۷۰۹۸هـ
|
۷/۸/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
انتقال بدهی شرکتهای توزیع برق به شرکت مادر تخصّصی توانیر
|
۲۴۸۱۹۱/ت۴۵۳۸۶هـ
|
۱۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اخذ هزینه عضویت و آبونمان تأمین کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)
|
۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک
|
۱۶/۱۱/۱۳۸۹
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح آیین نامه اجرائی تبصره ماده(۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
|
۲۲۳۰۵۹/۴۵۳۰۴
|
۶/۱۰/۱۳۸۹
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۰۷۵۰۶/ت۴۷۰۱۱هـ ۲۵/۵/۱۳۹۰
|
۱۹۶۵۶۹/ت۴۷۰۱۱هـ
|
۶/۱۰/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی
|
۶۳۴۳۲/ت۴۶۲۳۵ن
|
۲۵/۳/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
مصوبه اجرایی بند «الف» ماده(۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم
|
۹۳۷۷۴/ت۴۴۴۴۴هـ
|
۱۱/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
|
۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ
|
۲۲/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
|
۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ
|
۲۸/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تخصیص اعتبار به شرکت هما
|
۱۴۶۲۰۳/ت۴۶۹۸۱هـ
|
۲۴/۷/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۲۴۸۱۶۳/ ت۴۶۳۷۱هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۵۴۰۰۵/ت۴۶۳۷۱هـ
|
۶/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
ادغام شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری
|
۱۵۴۹۰۸/ت۴۸۴۸۵هـ
|
۷/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
تعیین تعرفه ثبت نام در آزمونهای سازمان سنجش
|
۱۵۴۸۱۵/ت۴۸۴۵۹هـ
|
۷/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۷۳۵۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ ۲/۹/۱۳۹۰
|
۲۵۹۱۹۰/ت۴۷۴۵۹هـ
|
۲۲/۹/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و اصلاحیه آن به شماره
|
۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ ۱۵۹۳۴۱/ت۴۸۴۵۲هـ
|
۱۶/۳/۱۳۹۱
۱۵/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
آییننامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
|
۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷هـ
|
۱۴/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی
|
۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳ن
|
۳/۷/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
واگذاری شرکت فولاد خوزستان
|
۵۵۹۰۸/ت۴۸۰۶۷ن
|
۲۳/۳/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن
|
۱۵۹۳۲۷/ت۴۸۱۸۳هـ
|
۱۵/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
آییننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران
|
۱۵۸۲۸۳/ت۴۰۴۸۷هـ
|
۱۴/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
هزینهکرد برای تحقق اهداف مقرر در بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم
|
۱۴۶۳۵۴/ت۴۸۴۱۵هـ
|
۲۴/۷/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اجازه ورود و ترخیص بیست و هفت دستگاه خودرو
|
۱۵۴۰۱۸/ت۴۸۱۷۶هـ
|
۶/۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی در مناطق و محلات مختلف
|
۵۷۸۳۹/ت۴۲۸۱۳هـ
|
۱۶/۳/۱۳۸۹
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ ۳/۷/۱۳۹۰
|
۸۹۸۸۰/ت۴۷۱۳۹هـ
|
۸/۵/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره۱۶۶۶۳۹/ت۴۷۳۶۸هـ ۲۲/۸/۱۳۹۰ناظر به اختصاص یافتناعتبار به استان همدان
|
۱۲۰۲۲۶/ت۴۷۳۶۸هـ
|
۱۸/۶/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
|
۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹هـ
|
۱۵/۸/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی به واریز حاصل از صادارات نفت خام و میعانات گازی به حساب ذخیره ارزی
|
۲۶۳۷۳/۸۹/م/ت۴۸۴۹۹هـ
۲۶۳۷۳/۹۱/م/ت۴۸۴۹۹هـ
|
۲۲/۵/۱۳۸۹
۲۰/۰۸/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
ورود و ترخیص چند دستگاه خودرو توسط نهاد ریاست جمهوری
|
۱۲۳۷۷/۹۱/م/ت۴۷۸۶۶هـ
|
۲۶/۴/۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
نماینده ویژه رییسجمهور برای استخدام تعداد (۱۵۰۰) نفر در نهاد ریاست جمهوری
|
۱۹۵۰۹۷/ت۴۸۷۰۲هـ
|
۵/۱۰/ ۱۳۹۱
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک ۱/۱۰/۱۳۸۸ ناظر به آئیننامه خرید خدمات مشاوره
|
۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ
|
۲/۱۲/۱۳۹۰
|
۱۳/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت
|
۱۳۸۰۲۸/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۱۲/۷/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
آییننامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن
|
۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ
|
۱۴/۸/۱۳۹۱
|
۲۴/۱۰/۱۳۹۱
|
انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت
|
۶۲۰۰۷/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۳/۴/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن
|
۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ
|
۲۰/۰۹/۱۳۹۱
|
۲۵/۱۰/۱۳۹۱
|
انتشار و فروش اورقا مشارکت توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل
|
۶۲۰۰۷/ت۴۷۸۲۱هـ
|
۳/۴/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه انتشار و فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل
|
۱۳۸۰۲۸/ت۴۷۸۲۱ هـ
|
۱۲/۰۷/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه
|
۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹ هـ
|
۱۵/۰۸/۱۳۹۱
|
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
|
لزوم فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی و انعقاد قرارداد کار و کارمشخص
|
۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ ک
|
۲۸/۰۵/۱۳۹۱
|
۰۹/۱۱/۱۳۹۱
|
انتزاع بخشی از پلاک ثبتی واقع در اراضی اوین از شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران و واگذاری حق بهرهبرداری از آن به نهاد ریاست جمهوری
|
۲۱۱۳۲/۹۱/م/ت۴۷۳۵۰ هـ
|
۰۹/۰۷/۱۳۹۱
|
۰۹/۱۱/۱۳۹۱
|
تفویض اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور
|
۲۱۴۸۲۷/ت۴۲۴۹۶ هـ
|
۰۲/۱۱/۱۳۹۱
|
۰۹/۱۱/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه افزایش تسهیلات ارزی طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (۲)
|
۴۵۵۴۵/ت۴۷۰۱۱ هـ
|
۰۸/۰۳/۱۳۹۱
|
۱۸/۱۱/۱۳۹۱
|
تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیارات هیأت وزیران درخصوص احداث محل ساختمان همایش های بین المللی در تهران
|
۶۱۹۲۷/ت۴۳۵۰۵ هـ
|
۰۳/۰۴/۱۳۹۱
|
۲۳/۱۱/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ ناظر به طرح مهرآفرین
|
۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ
|
۱۷/۱۱/۱۳۹۱
|
۲۰/۱۲/۱۳۹۱
|
انتقال صندوق بازنشستگی صنایع فولاد به وزارت تعاون
|
۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲/هـ
|
۲۲/۷/۱۳۹۱
|
۲۰/۱۲/۱۳۹۱
|
مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن
|
۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک
۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۸۰۲هـ
|
۹/۱۱/۱۳۹۱
۶/۱۲/۱۳۹۱
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
|
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
|
۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ
|
۲۱/۸/۱۲۹۱
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
|
اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی
|
۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک
|
۵/۱۱/۱۳۹۰
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
|
آئین نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
|
۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ
|
۱/۱۱/۱۳۹۱
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
|
واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان
|
۱۹۷۲۸۱/ت۴۸۶۶۹هـ
|
۹/۱۰/۱۳۹۱
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
|
بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری-صنعتی
|
۱۵۸۳۶۷/ت۴۷۲۱۸ک
|
۹/۸/۱۳۹۰
|
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
نظر شما