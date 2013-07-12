25 درصد مصوبات دوسال اخیر دولت خلاف قانون بود/ فهرست 159مصوبه غیرقانونی

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی کل کشور،

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی کل کشور، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد، اما مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

از طرف دیگر تصویب‏نامه‏ها، آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های هیأت دولت‏، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند، لذا دولت‌ها از ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۶۸ و مجلس سوم تاکنون، مطابق اصل ۱۳۸ عمل کرده‌اند.

از این رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این‌ آمار نسبت به قبل افزایش یافته است.

همچنین طی بررسی‌های به عمل آمده خبرنگار خانه ملت، میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولت‌های گذشته حدود ۷درصد بوده اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرت‌ها به ۲۵ درصد رسید است. یعنی حدود ۲۵ درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده است.

فهرست مصوبات دولت در مغایرت با قانون در سال نخست مجلس نهم