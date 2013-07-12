فلسفه حجاب در مدارس با دانش آموزان تفهيم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد اظهار داشت: اگر حجاب در خانواده و اجتماع نباشد، اجتماع استوار نخواهد بود و اطمينان بين افراد از بين مي رود و مقدمه بي عفتي در جامعه پيدا مي شود.

وي افزود: غربي ها مي خواهند زن برهنه و با آرايش باشد تا همه از او لذت ببرند و معتقدند زن اينگونه شخصيت پيدا مي كند در حاليكه با حفظ حجاب، تيرهاي مسموم و شوم نگاه‌هاي شيطاني به سوي او پرتاب نمي شود.

ناصري تاكيد كرد: در مدارس بايد از يك سو فلسفه حجاب و از سوي ديگر سبك زندگي غربي ها كه زنان و خانواده ها را به سوي بي عفتي مي برد و خانواده و جامعه را متلاشي مي كند، به دانش آموزان به ويژه دختران نوجوان و جوان تفهيم شود.

پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي، اساس كار بهزيستي است

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي بهزيستي در طول سالهاي گذشته عنوان كرد: بهزيستي بايد حركتهايي در جامعه براي پيشگيري از كسالتها و كارهاي ناهنجار در جامعه داشته باشد.

امام جمعه يزد با بيان اينكه بسياري از مسائل و معلوليت ها از طرق آموزش قابل پيشگيري است، بيان كرد: در صورتي كه آموزشهاي لازم به جوانان در زمينه مختلف ارائه شود، بسياري از معلوليتها به سادگي قابل پيشگيري است.

ناصري وظيفه بهزيستي را به ويژه در پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي بسيار تاثيرگذار خواند و افزود: بهزيستي حركتهاي جديدي براي پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيبهاي اجتماعي آغاز كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل به وجود آمده در كشور مصر اظهار داشت: مصر اكنون گرفتار سياست هاي چندگانه آمريكاست و مسلمانان نيز دچار دوگانگي شده اند.

علماي درباري عليه شيعيان فتوا صادر مي كنند

ناصري تصريح كرد: اكنون پولهاي نفت را از عراق و قطر به علماي درباري مي دهند تا عليه شيعيان فتوا دهند و عده ديگري نيز فتنه گري كرده و مردم را به جان هم مي اندازند.

وي اظهار اميدواري كرد: با وحدت مسلمين عليه سياستهاي چندگانه آمريكا، آرامش هرچه سريعتر به كشور مصر بازگردد.

ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماه مبارك رمضان، اين ماه را سرشار از رحمت و مغفرت خواند و افزود: در اين ماه، روزه سبب شده تا درهاي رحمت خداوند به سوي مردم باز شود.

وي تاكيد كرد: نماز و روزه، مشكلات مردم را رفع و آنها را به سوي تعالي و رستگاري هدايت مي كند.